Войти
ТАСС

Press Trust of India сообщило о возможном завершении работы индийской марсианской станции

211
0
0
Марс
Марс.
Источник изображения: Wikimedia Commons

По данным агентства, батарея станции "Мангальян" разряжена, а топлива на борту аппарата больше нет

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 октября. /ТАСС/. Первая индийская автоматическая марсианская станция "Мангальян", вероятно, завершила восьмилетнюю работу на орбите планеты, поскольку ее батарея разряжена, а топлива на борту аппарата больше нет. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на источники в Индийской организации космических исследований (ISRO).

"В настоящее время топлива не осталось. Батарея искусственного спутника [Марса] разряжена", - приводит агентство слова источника.

При этом официальное сообщение от ISRO по этому поводу пока не поступало.

Сотрудники индийского космического ведомства отметили, что орбитальный марсианский аппарат проработал около восьми лет, что намного превышает его расчетный срок службы в шесть месяцев. "Он выполнил свою работу и предоставил важные научные результаты", - указал источник.

Станция "Мангальян" ("Марсианский корабль") была выведена на орбиту Марса в сентябре 2014 года. Индия тогда стала первым государством мира, которое смогло доставить аппарат на орбиту Марса с первой попытки, и первой страной Азии, которой это вообще удалось.

За прошедшие годы станция отправила на Землю тысячи фотографий Марса общим объемом более двух терабайтов, а также сделала снимки его спутников - Фобоса и Деймоса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
ISRO
Проекты
Марс
Похожие новости
09.10.2019
Союз покорителей Марса
20.05.2019
Индия в течение 10 лет отправит в космос семь беспилотных научных миссий
28.05.2018
Индия дорабатывает космический челнок для лунной миссии "Чандраян-II". А что Россия?
24.06.2016
Индия запустила и успешно вывела на орбиту одновременно 20 спутников
29.09.2015
Индия впервые запустила в космос собственную обсерваторию
04.03.2014
Индия планирует к 2020 году запустить космический аппарат к Солнцу
11.12.2008
Индия и Россия выходят на новый этап сотрудничества в сфере космических технологий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?