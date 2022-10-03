Press Trust of India сообщило о возможном завершении работы индийской марсианской станции

По данным агентства, батарея станции "Мангальян" разряжена, а топлива на борту аппарата больше нет

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 октября. /ТАСС/. Первая индийская автоматическая марсианская станция "Мангальян", вероятно, завершила восьмилетнюю работу на орбите планеты, поскольку ее батарея разряжена, а топлива на борту аппарата больше нет. Об этом сообщает в воскресенье информационное агентство Press Trust of India со ссылкой на источники в Индийской организации космических исследований (ISRO).

"В настоящее время топлива не осталось. Батарея искусственного спутника [Марса] разряжена", - приводит агентство слова источника.

При этом официальное сообщение от ISRO по этому поводу пока не поступало.

Сотрудники индийского космического ведомства отметили, что орбитальный марсианский аппарат проработал около восьми лет, что намного превышает его расчетный срок службы в шесть месяцев. "Он выполнил свою работу и предоставил важные научные результаты", - указал источник.

Станция "Мангальян" ("Марсианский корабль") была выведена на орбиту Марса в сентябре 2014 года. Индия тогда стала первым государством мира, которое смогло доставить аппарат на орбиту Марса с первой попытки, и первой страной Азии, которой это вообще удалось.

За прошедшие годы станция отправила на Землю тысячи фотографий Марса общим объемом более двух терабайтов, а также сделала снимки его спутников - Фобоса и Деймоса.