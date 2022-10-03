Производитель сообщил, что группировка "Марафон" будет обновляться раз в пять лет

"Скиф" будет обновляться раз в 12 лет

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Спутники группировки для интернета вещей "Марафон-IoT" будут обновляться раз в пять лет. Об этом сообщил гендиректор АО "Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева" (ИСС, входит в Роскосмос) Евгений Нестеров.

Он отметил, что срок активного существования аппаратов перспективной группировки составит до пяти лет. "То есть пять лет аппарат работает, дальше мы его заменяем в орбитальной плоскости, в которой он выходит из строя. Поэтому раз в пять лет группировка будет обновляться", - сказал Нестеров в интервью телеканалу "Россия-24".

По словам гендиректора ИСС, это необходимо, чтобы обеспечить ту же зону покрытия. "Скиф" - аппарат более долгоживущий, он будет обновляться раз в 12 лет", - добавил Нестеров.

Группировки "Скиф" и "Марафон-IoT" войдут в программу "Сфера", о которой президент России Владимир Путин рассказал на прямой линии 7 июня 2018 года. Она подразумевает запуск спутников связи и дистанционного зондирования Земли. По словам бывшего гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, программа будет включать в себя пять спутниковых группировок, предоставляющих услуги телекома, еще пять - наблюдения.