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ТАСС

СМИ: Словакия изготовит для Украины 16 самоходных гаубиц Zuzana 2

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Самоходная гаубица Zuzana 2.
Самоходная гаубица Zuzana 2.
Источник изображения: kotadef.sk

Финансировать производство гаубиц будут совместно Германия, Дания и Норвегия

ПРАГА, 2 октября. /ТАСС/. Словакия изготовит для Украины очередные 16 самоходных гаубиц Zuzana 2. Со ссылкой на министра обороны республики Ярослава Надя об этом сообщило в воскресенье Словацкое радио.

"Словацкая государственная компания Konstrukta-Defence изготовит для Украины еще 16 гаубиц Zuzana 2", - привело радио слова министра.

Финансировать производство гаубиц будут совместно Германия, Дания и Норвегия. Стоимость проекта составляет €92 млн. Контакт на изготовления самоходных артиллерийских установок для ВС Украины подписали в воскресенье в Копенгагене министры обороны Словакии и Дании, уточнило радио.

Zuzana 2 - самоходное орудие калибра 155 мм, установленное на колесное шасси 8x8. Дальнобойность его стрельбы достигает 40 км. Zuzana-2 уже около одного года состоит на вооружении словацкой армии. Ранее республика направила несколько таких гаубиц Украине. 

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Страны
Германия
Дания
Норвегия
Словакия
Украина
Продукция
Dana vz.77
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