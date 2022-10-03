Мобилизованных учат применять гранатометы НАТО

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Мобилизованные, проходящие подготовку в тыловых районах специальной военной операции, учатся применять в том числе и трофейные гранатометы AT-4 шведско-американского производства, следует из опубликованного в воскресенье видео Минобороны России.

На кадрах один из военнослужащих, проходящих подготовку, вскидывает на плечо гранатомет шведско-американского производства AT-4, прицеливается и открывает огонь по учебной цели на полигоне. Также мобилизованные военнослужащие осваивают и пристреливают новые автоматы АК-12.

Еще до начала специальной военной операции ряд стран НАТО стали поставлять Киеву противотанковые комплексы и ручные гранатометы, с началом СВО объемы поставок и номенклатура противотанковых средств увеличились. Союзные войска в боях с украинскими боевиками неоднократно захватывали американские противотанковые комплексы Javelin, британские NLAW, американские ручные гранатометы AT-4, немецкие Panzerfaust 3 и шведские "Калр Густав".

AT-4 разработан совместно шведской компанией SAAB Bofors Dynamics и американской ATK. Гранатомет состоит на вооружении более чем в 20 странах мира, произведено свыше миллиона единиц. По данным из открытых источников, только AT-4 на Украину поставлено свыше 20 тыс штук - около 6 тыс единиц из США, и 15 тыс - из Швеции.

Как уточнили в военном ведомстве, подразделения с мобилизованными и добровольцами интенсивно обучаются на полигонах в тыловых районах проведения спецоперации. Бойцы закрепляют навыки ведения боевых действий в составе подразделений в условиях "городской или промышленной застройки и пересеченной местности".