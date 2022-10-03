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РИА Новости

Кадыров заявил об успешном применении новой тактики в зоне спецоперации

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Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР

ГРОЗНЫЙ, 2 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешном противостоянии спецназа "Ахмат" силам националистов в ДНР.

"Спецназ "Ахмат" под командованием... секретаря Совбеза Чеченской Республики Апты Алаудинова успешно противостоит силам националистов на территориях ДНР. Действия бойцов чеченских подразделений, выполняемые совместно с союзными войсками, приносят отличные результаты. Уже очевидно, что к нашей новой тактике противник был не готов. Он ежедневно несет большие потери", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что западное оружие, "которым так хвастается украинская сторона, в открытом противостоянии не дает ей никакого преимущества". По мнению Кадырова, "на полях сражений ключевую роль играет мотивация бойцов и их готовность пойти на подвиг ради правого дела".

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