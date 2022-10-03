Войти
ТАСС

Глава офиса президента Украины встретился с руководством производителя БПЛА Bayraktar

230
0
0
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Андрей Ермак обсудил с ним запуск их производства в стране

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в воскресенье в Турции встретился с руководителями компании Baykar, которая выпускает ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar, и обсудил с ними запуск их производства на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы украинского государства.

"Он посетил производственные мощности компании Baykar, выпускающей беспилотные летательные аппараты Bayraktar. <...> Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности, производства БПЛА на территории Украины", - говорится в сообщении.

Ермак, уточнили в пресс-службе, по поручению президента Украины Владимира Зеленского вручил Сельчуку Байрактару орден "За заслуги" третьей степени.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетил Киев. В рамках того визита подписано восемь межгосударственных документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях, которое позволит построить на Украине завод по производству и обслуживанию Bayraktar. 19 июля правительство Украины одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией. 8 августа посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Baykar купила на Украине земельный участок под строительство завода. Зеленский и Халук Байрактар обсуждали строительство на Украине завода по производству ударных беспилотников на встрече в Киеве 9 сентября. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Украина
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
БПЛА
Похожие новости
08.08.2022
Турецкие бизнесмены ведут нечестную игру
28.10.2021
Страна (Украина): война за «Северный поток». Почему на Донбассе началось жестокое обострение и впервые применили «Байрактары»
31.08.2021
«Знаменосный рейдер» поступил на службу
22.04.2021
Сделка по продаже беспилотников Киеву не направлена против РФ - глава МИД Турции
05.10.2020
"Реджеп Эрдоган на русском минном поле"
23.03.2020
Ближневосточный военный парадокс
27.10.2017
Крылья Украины нуждаются в поддержке
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?