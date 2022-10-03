Глава офиса президента Украины встретился с руководством производителя БПЛА Bayraktar

Андрей Ермак обсудил с ним запуск их производства в стране

КИЕВ, 2 октября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в воскресенье в Турции встретился с руководителями компании Baykar, которая выпускает ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar, и обсудил с ними запуск их производства на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы украинского государства.

"Он посетил производственные мощности компании Baykar, выпускающей беспилотные летательные аппараты Bayraktar. <...> Андрей Ермак также встретился с руководителями компании Халуком и Сельчуком Байрактарами. Стороны обсудили текущие и будущие проекты сотрудничества, в частности, производства БПЛА на территории Украины", - говорится в сообщении.

Ермак, уточнили в пресс-службе, по поручению президента Украины Владимира Зеленского вручил Сельчуку Байрактару орден "За заслуги" третьей степени.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля посетил Киев. В рамках того визита подписано восемь межгосударственных документов, в том числе соглашения о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической областях, которое позволит построить на Украине завод по производству и обслуживанию Bayraktar. 19 июля правительство Украины одобрило законопроект о ратификации соглашения с Турцией. 8 августа посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Baykar купила на Украине земельный участок под строительство завода. Зеленский и Халук Байрактар обсуждали строительство на Украине завода по производству ударных беспилотников на встрече в Киеве 9 сентября.