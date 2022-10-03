Столтенберг утверждает, что поддержка Украины не делает НАТО стороной конфликта

Как заявил генсек альянса, Украина "имеет право защищать себя от агрессии"

НЬЮ-ЙОРК, 2 октября. /ТАСС/. Североатлантический альянс продолжит поддерживать Украину, однако это не делает его стороной конфликта. С таким утверждением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телекомпании NBC, вышедшем в эфир в воскресенье.

"НАТО не является участником конфликта. Мы предоставляем поддержку Украине, независимой суверенной стране в Европе, которая имеет право защищать себя от агрессии", - сказал он.

"Поддержка Украины является нашим главным приоритетом. Им нужно больше помощи, она должна быть длительной", - добавил генсек.