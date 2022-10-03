Ростех и Бауманка создадут совместную систему подготовки инженеров

Ростех и Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана займутся подготовкой профессиональных кадров и реализацией совместных образовательных и научно-исследовательских проектов в интересах радиоэлектронной, авиационной, биотехмед- и ИТ-отраслей. Соглашение о стратегическом сотрудничестве и партнерстве подписали генеральный директор Госкорпорации Сергей Чемезов и исполняющий обязанности ректора высшего учебного заведения Михаил Гордин.

Стороны будут совместно работать над повышением престижа научной и научно-педагогической деятельности, созданием условий для талантливой молодежи, которая хочет учиться и заниматься наукой. В том числе намерены культивировать детское техническое творчество и развивать систему профессиональной ориентации в среде дошкольного, школьного и дополнительного образования.

Одним из ключевых направлений партнерства станет совершенствование механизмов целевого обучения и подготовка инженерных кадров по наиболее востребованным специальностям в радиоэлектронной, авиа-, биотехмед- и ИТ отраслях. При этом за счет экспертизы и наработанной методологии в вузе программы обучения будут адаптироваться под потребности конкретных предприятий, чтобы выпускники вуза максимально соответствовали запросам промышленности.

«У отечественной промышленности острый запрос, прежде всего, на нестандартно мыслящих конструкторов, микроэлектронщиков, айтишников, робототехников, способных создавать нетиповые, я бы сказал, удивительные решения. Чтобы вырастить такого специалиста, нужно дать человеку идейный заряд, хороший кругозор и актуальные знания, соответствующие требованиям даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. Именно поэтому мы делаем ставку на сотрудничество с Бауманкой – университет современно и гибко подходит к формированию учебных программ, ведет подготовку по ИТ-специальностям, без преувеличения, на мировом уровне. И вуз, и Корпорация хорошо понимают: чтобы вырастить тех, кто сможет разрабатывать новые технологии, в том числе в смежных областях, необходимо увлечь их с детского сада, школьной скамьи, помочь им определиться с профессиональной траекторией, выучиться и самореализоваться профессионально. Эффект этой работы будет не сразу, но он будет огромный для многих отраслей и страны в целом», – считает генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

В рамках соглашения вуз также планируется привлечь к программе подготовки инженеров авиационной отрасли «Крылья Ростеха». Будут актуализированы профессиональные программы подготовки для работников предприятий Корпорации, специализирующихся на создании новых продуктов и технологий.

Кроме того, партнерство предусматривает проведение совместных фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, разработку технологических пакетов и продуктовых решений, а также выполнение работ, направленных на импортозамещение инженерного программного обеспечения.

«Уже сегодня по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры учатся тысячи студентов-целевиков Ростеха. Старшекурсники проходят практики на предприятиях Корпорации и параллельно с учебой знакомятся со своим будущим местом работы. Также запущены и продолжают создаваться специализированные магистратуры, в программах которых учтены требования уже не общие, а конкретного предприятия. Одной из наших основных задач является наполнение образовательных программ практической проектной деятельностью. Эти проекты должны выполняться нашими преподавателями и студентами в интересах конкретных предприятий и, по возможности, совместно с сотрудниками этих предприятий, а также быть конкретизированными, не теоретическими, а приносящими практическую пользу», – сказал и.о. ректора МГТУ им. Баумана Михаил Гордин.