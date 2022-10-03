Тульское КБП: 95 лет от шедевра к шедевру

Тульскому Конструкторскому бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова 1 октября исполняется 95 лет. История КБП – это несколько поколений выдающихся оружейников и их легендарные разработки. Токарев, Стечкин, Макаров – эти имена давно стали нарицательными. Здесь работал и, пожалуй, самый известный оружейный дуэт – Аркадий Шипунов и Василий Грязев. Вспоминаем историю КБП, сотканную из имен великих конструкторов и их уникальных изобретений.

1920-1930 гг.

В 1920-е годы молодое Советское государство нуждается в собственном современном оружии. В 1927 году создается первая в стране специализированная организация по разработке легкого стрелкового оружия и пулеметов − Проектно-конструкторское бюро ручного оружия. И, конечно, возникает она при старейшем оружейном заводе в Туле. Возглавил новое КБ царский генерал, создатель русской версии пулемета «Максим» Павел Третьяков.

В 1935 году КБ открепилось от завода и стало называться Центральным конструкторским бюро стрелкового вооружения, затем – ЦКБ-14. Здесь велись работы по созданию легкого стрелкового оружия и пулеметов, образцов отечественного автоматического оружия. В середине 1930-х годов в работе КБ добавилось новое направление – автоматического авиационного вооружения. До начала Великой Отечественной войны в КБ было разработано большое количество автоматического оружия: несколько типов винтовок, счетверенная зенитная установка на основе пулемета «Максим», авиационные пулеметы ШКАС, ШВАК и УБ, авиационная пушка ВЯ и, конечно, пистолет ТТ.

Пистолет ТТ (Тульский, Токарев)

Выпуск пистолета разработки легендарного оружейника Федора Токарева начался на Тульском оружейном заводе в феврале 1931 года. Боевое крещение ТТ получил в 1938–1939 годах на Халхин-Голе и у озера Хасан. Пистолет стал первым самозарядным личным оружием советских офицеров. В годы Великой Отечественной войны ТТ был распространен во всех родах войск Красной армии. Производство пистолета не останавливалось в Туле, даже когда вражеские войска стояли у самого города. Всего до 1953 года было выпущено болеет 1,7 млн пистолетов ТТ.

Великая Отечественная война

Осенью 1941 года принимается решение об эвакуации ЦКБ-14. Большинство сотрудников отправилось на Урал, но многие разъехались по предприятиям всей страны, где уже был налажен или планировался выпуск оружия, созданного в бюро. Продолжалась работа по совершенствованию выпущенных образцов по результатам использования в боях. Только осенью 1943 года коллектив ЦКБ-14 вернулся в родной город.

Во время Великой Отечественной войны большим успехом пользовались авиационные пулеметы ШВАК, ШКАС, УБ, а также авиационные пушки ВЯ и Б-20. Пушка ВЯ устанавливалась в том числе и на легендарные «летающие танки» Ил-2 как основное оружие. Тульским стрелково-пушечным вооружением оснащались практически все советские самолеты в период войны. В 1944 году за выдающиеся заслуги в области создания новых и усовершенствование существующих образцов стрелкового и авиационно-пушечного вооружения ЦКБ-14 было награждено высшей наградой – орденом Ленина.

Авиационная пушка ВЯ (Волков, Ярцев)

Сборка авиационных пушек ВЯ-23 на Тульском машиностроительном заводе Разработка пушки под мощный боеприпас калибра 23 мм была поручена молодым инженерам Александру Волкову и Сергею Ярцеву. Орудие создавалось специально под разрабатываемый в это время штурмовик Ил-2. Пушка получилась массивная, но со своей задачей – поражением живой силы и техники противника, в том числе бронированной – справлялась хорошо, значительно повысив эффективность советской авиации. Пушку ВЯ вслед за Ил-2, самым массовым боевым самолетом той войны, можно смело причислить к рекордсменам – ее выпуск составил без малого 65 тыс. единиц.

1940-1960 гг.

После войны ЦКБ-14 приступает к работам над стрелково-пушечным вооружением нового поколения. В 1940-50-е годы здесь создаются знаменитый 9-мм пистолет ПМ (пистолет Макарова), 9-мм автоматический пистолет АПС (пистолет Стечкина), 23-мм авиационная пушка АМ-23 и другое оружие.

В 1960-е годы пушечное вооружение объявляется устаревшим, и в тульском КБ начинается ракетная эпоха. Смена вектора потребовала масштабного переустройства предприятия. Руководил новым направлением Аркадий Шипунов, который занимал должность главного конструктора с 1962 по 2006 год и имя которого КБ носит сегодня. За стрелково-пушечное вооружение, которое со временем удалось «реабилитировать», отвечал выдающийся оружейник Василий Грязев. В 1966 году предприятие получает современное название – Конструкторское бюро приборостроения (КБП). Начинается работа над противотанковыми ракетными комплексами, первым успешным из которых был «Фагот», выпускавшийся с 1970 года.

ПТРК «Фагот»

Назначение комплекса – поражение неподвижных и движущихся целей (бронированной техники, укрытий, огневых средств) на расстоянии 2–4 км. Управление ракетой «Фагота» было полуавтоматическим – оператору достаточно было навести и удерживать визир на цели, а дальше автоматика сама направляла снаряд. Комплекс поставлялся на экспорт и до сих пор стоит на вооружении у некоторых стран.

1970-1980 гг.

В 1970-е годы КБП прирастает новыми тематиками для разработок – это и легкобронированная техника, и управляемая артиллерия, и зенитные системы различного назначения. Здесь создаются первые в стране управляемые артиллерийские снаряды.

Аркадий Шипунов формирует идеологию создания пушечно-зенитных ракетных комплексов, не имеющих на тот момент мировых аналогов. На предприятии разрабатывается целое семейство ПЗРК, которые эффективно дополняют привычные системы ПВО. На смену разработанной в КБП в 1960-е самоходной зенитной установке «Шилка» приходит ЗПРК «Тунгуска», а для корабельного применения создается зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик» (в экспортном варианте – «Каштан»).

ЗПРК «Тунгуска»

Комплекс принят на вооружение в 1982 году. В его составе − два зенитных автомата 2А38 калибра 30 мм, разработанные тандемом Грязева-Шипунова и способные выполнять 5000 выстрелов в минуту. Дополняют их восемь управляемых зенитных ракет. Назначение «Тунгуски» − прикрывать наземные войска и объекты от воздушного нападения на малых и средних высотах. Кроме того, она способна поражать и наземные, и надводные цели. Установлено вооружение на гусеничном шасси.

1990-й – наше время

В условиях снижения оборонзаказа КБП делает ставку на экспорт – с 1996 года ему предоставлено право самостоятельного ведения военно-технического сотрудничества. В эти годы были разработаны и приняты на вооружение ЗРПК «Панцирь-С1», боевая машина десанта «Бахча–У», боевая машина пехоты БМП-2М «Бережок», комплекс управляемого вооружения «Краснополь-М», высокоточный ракетный комплекс дальнего действия «Корнет-ЭМ».

Приоритетным направлением предприятия сегодня остается высокоточное оружие. В 2009 году КБП вошло в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех. Сегодня тульское Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова, отмечающее 95-летний юбилей, – лидер в разработке высокоточного вооружения ближнего действия для оборонно-промышленного комплекса нашей страны.

[h2][/h2]

ЗРПК «Панцирь-С1»

Зенитный ракетно-пушечный комплекс малого радиуса действия «Панцирь-С1» разрабатывался в 1990-е годы по результатам анализа боевых конфликтов и последних тенденций в развитии высокоточного вооружения. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения. На вооружение в России «Панцирь-С1» был принят в 2012 году, и, по оценкам специалистов, он останется лидером в своем классе на ближайшие 10-15 лет. Современная модификация комплекса обнаруживает цели на расстоянии до 80 км и может поражать их на дистанции до 30 км.