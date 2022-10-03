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РИА Новости

Вооруженные силы новых субъектов федерации войдут в российскую армию

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Военнослужащий Народной милиции ДНР
Военнослужащий Народной милиции ДНР.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Вооруженные силы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где они сформированы, включат в состав ВС РФ, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"В новых субъектах, где к настоящему времени сформированы свои Вооруженные Силы, воинские формирования и специализированные органы, предлагается включить их в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов", - отметил он со ссылкой на внесенные в ГД документы, его слова передает пресс-служба комитета.

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Россия
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Минoбороны РФ
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