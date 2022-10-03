МО РФ: авиация ударила по подразделениям ВСУ на нескольких направлениях

ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Николаевском направлении, уничтожив более 400 военных
МОСКВА, 2 октября/ Радио Sputnik. Фронтовая авиация России ракетными ударами уничтожила значительные силы украинской армии сразу на нескольких направлениях, сообщили в Минобороны РФ.
Ракетными ударами ликвидированы свыше 100 военнослужащих 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ и 12 единиц военной техники на Купянском направлении в Харьковской области.
Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 200 украинских боевиков на территории ДНР.
Одновременно киевский режим попытался осуществить попытку наступления на Андреевском и Николаево-Криворожском направлениях, где российские войска уничтожили за сутки 43 танка ВСУ и более 400 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.
Наиболее активное наступление украинская армия попыталась организовать в районе населенного пункта Давыдов Брод, куда Киев направил сразу шесть батальонов, в том числе два танковых, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Одновременно две усиленные тактические группы ВСУ наступали на позиции войск РФ в районах Брускинского и Костромки.
Ранее радио Sputnik сообщило, что представитель Народной милиции ДНР назвал количество безвозвратных потерь ВСУ за минувшие сутки.