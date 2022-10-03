Войти
РИА Новости

МО РФ: авиация ударила по подразделениям ВСУ на нескольких направлениях

242
0
0
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции
Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции.
Источник изображения: © РИА Новости / Валентин Капустин

ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Николаевском направлении, уничтожив более 400 военных

МОСКВА, 2 октября/ Радио Sputnik. Фронтовая авиация России ракетными ударами уничтожила значительные силы украинской армии сразу на нескольких направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Ракетными ударами ликвидированы свыше 100 военнослужащих 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ и 12 единиц военной техники на Купянском направлении в Харьковской области.

Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 200 украинских боевиков на территории ДНР.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты", уточнили в ведомстве.

Одновременно киевский режим попытался осуществить попытку наступления на Андреевском и Николаево-Криворожском направлениях, где российские войска уничтожили за сутки 43 танка ВСУ и более 400 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.

Наиболее активное наступление украинская армия попыталась организовать в районе населенного пункта Давыдов Брод, куда Киев направил сразу шесть батальонов, в том числе два танковых, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Одновременно две усиленные тактические группы ВСУ наступали на позиции войск РФ в районах Брускинского и Костромки.

"В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", – рассказали в Минобороны РФ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что представитель Народной милиции ДНР назвал количество безвозвратных потерь ВСУ за минувшие сутки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
20.04.2022
Утверждены соцвыплаты до 5 млн рублей для членов семей пограничников в зоне СВО
12.07.2021
В Крыму на фоне маневров Sea Breeze прошли учения с участием комплексов "Панцирь-С1"
09.07.2021
Защита от неизвестного супостата
30.09.2020
Российский Ил-112В «похудеет» удалением «второстепенных элементов конструкции»
31.10.2019
The Daily Beast (США): Сувалкский коридор — это "ахиллесова пята" НАТО и место, где Россия может начать войну
06.09.2011
Авиапром - загружен.
25.02.2011
"Роствертол" увеличил в прошлом году чистую прибыль в 3 раза
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?