Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России на аэродроме базирования истребителей ВКС России, задействованных в специальной военной операции.

ВС РФ сорвали наступление ВСУ на Николаевском направлении, уничтожив более 400 военных

МОСКВА, 2 октября/ Радио Sputnik. Фронтовая авиация России ракетными ударами уничтожила значительные силы украинской армии сразу на нескольких направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

Ракетными ударами ликвидированы свыше 100 военнослужащих 92-й и 14-й механизированных бригад ВСУ и 12 единиц военной техники на Купянском направлении в Харьковской области.

Кроме того, российская авиация за сутки уничтожила более 200 украинских боевиков на территории ДНР.

"На Краснолиманском направлении в результате ударов авиации ВКС России в районе населенного пункта Ямполовка Донецкой Народной Республики по подразделениям ВСУ потери противника составили более 200 военнослужащих, 320 ранеными, уничтожено 10 танков и 25 боевых машин пехоты", – уточнили в ведомстве.

Одновременно киевский режим попытался осуществить попытку наступления на Андреевском и Николаево-Криворожском направлениях, где российские войска уничтожили за сутки 43 танка ВСУ и более 400 украинских военнослужащих, добавили в ведомстве.

Наиболее активное наступление украинская армия попыталась организовать в районе населенного пункта Давыдов Брод, куда Киев направил сразу шесть батальонов, в том числе два танковых, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Одновременно две усиленные тактические группы ВСУ наступали на позиции войск РФ в районах Брускинского и Костромки.

"В результате упорной обороны и массированных огневых ударов российских войск наступление противника в данном районе сорвано. Уничтожен 31 танк, 78 единиц специальной техники и более 240 украинских военнослужащих", – рассказали в Минобороны РФ.

Ранее радио Sputnik сообщило, что представитель Народной милиции ДНР назвал количество безвозвратных потерь ВСУ за минувшие сутки.