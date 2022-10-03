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ТАСС

Президенты стран Центральной и Восточной Европы призвали к увеличению военной помощи Киеву

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Президент Литвы Гитанас Науседа
Президент Литвы Гитанас Науседа.
Источник изображения: © REUTERS / POOL

Лидеры государств Центральной и Восточной Европы заявили, что никогда не признают попыток России отторгнуть какую-либо украинскую территорию и поддерживают заявку Киева на вступление в НАТО

ВИЛЬНЮС, 2 октября. /ТАСС/. Главы стран Центральной и Восточной Европы выступили с призывом к значительному увеличению военной помощи Украине. С соответствующим заявлением в воскресенье выступили президенты стран Балтии, а также Польши, Румынии, Северной Македонии, Словакии, Черногории и Чехии. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы поддерживаем Украину <...>, требуем, чтобы Россия немедленно вывела войска с оккупированных территорий, и призываем всех союзников существенно увеличить военную помощь Украине", - говорится в заявлении.

Лидеры государств Центральной и Восточной Европы подчеркнули, что никогда не признают попыток России отторгнуть какую-либо украинскую территорию и поддерживают заявку Киева на вступление в Североатлантический альянс. "Мы твердо поддерживаем решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно будущего членства Украины", - сказано в документе. 

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Страны
Литва
Македония
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Украина
Черногория
Чехия
Проекты
NATO
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