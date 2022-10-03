Военные Ирана вновь нанесли артиллерийские и ракетные удары по Иракскому Курдистану

Корпус стражей исламской революции на параде во время Недели Священной Обороны. Архивное фото.

Дубай. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Сухопутные силы Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана накануне вечером вновь обстреляли при помощи артиллерии и ракет Иракский Курдистан, сообщает в воскресенье "Тасним".

КСИР наносил аналогичные удары 24, 26 и 28 сентября. "Тасним" напоминает, что иранские военные активизировали действия против ряда группировок, включая Демократическую партию Иранского Курдистана после того, как они стали активнее провоцировать беспорядки в населенных курдами иранских приграничных городах и совершать вооруженные нападения, пользуясь акциями протеста в Иране.

Ранее на этой неделе бригадный генерал КСИР Мохаммад Пакпур сообщал, что КСИР применил против позиций противника в Иракском Курдистане 73 баллистические ракеты и десятки беспилотников, начиненных взрывчаткой. Генерал отмечал, что удары наносились по объектам сразу в 42 точках, некоторые из которых отстояли друг от друга не менее чем на 400 км, однако цели удалось успешно поразить.

В минувшую среду советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США осуждают авиаудары Ирана по Иракскому Курдистану и продолжат вводить санкции против Тегерана.