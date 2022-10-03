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РИА Новости

В России создали новую мишень-имитатор противокорабельных ракет Harpoon

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Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант"
Операторский отсек высокомобильного мишенного комплекса "Адъютант".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО ИЭМЗ "Купол"

В России создали комплекс "Адъютант", имитирующий полет американских ракет Harpoon

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Новая воздушная мишень, имитирующая полет американских противокорабельных ракет типа Harpoon, создана для универсального мишенно-тренировочного комплекса (УМТК) "Адъютант", заявил в воскресенье в программе "Военная приемка" на телеканале "Звезда" генеральный директор - главный конструктор компании "Аэрокон" Владимир Малышев.

"Эта мишень имеет возможность летать на высоте 10 метров. У нее стоит другой датчик - высотомер здесь ультразвуковой, который позволяет при снижении переключаться на него и выдерживать высоту. Это логическое продолжение комплекса "Адъютант", когда корабль может сам себе запустить мишень и ее же обстрелять. Этот самолет предназначен для посадки на парашюте в морскую воду и летать на малой высоте", - сообщил он.

В кадрах "Военной приемки" - пуск зенитных ракет по мишени из модульного "Тор-М2КМ", установленного на кормовой вертолетной площадке боевого корабля. Две ракеты перехватывают мишени на горизонте, у самой кромки воды. Ведущий программы Алексей Егоров уточняет, что "Тор" с помощью новых мишеней отработал уничтожение американских противокорабельных ракет Harpoon.

Как уточнил Малышев, особенность мишени в том, что ее можно запускать с борта корабля и возвращать после тренировки - корпус мишени сделают водонепроницаемым и плавучим, благодаря чему после тренировки мишень приводняется вблизи корабля, а экипаж ее поднимает на борт для дальнейшего использования.

По данным разработчика, скорость полета мишени у поверхности достигает 500 км/ч, продолжительность полета - 4 часа, мишень-беспилотник рассчитан на 20 взлетов и посадок.

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Страны
Россия
США
Продукция
Harpoon ПКР
Tор-М2
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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