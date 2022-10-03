Военкор Андрей Коц заявил, что Пентагон сделал ставку на гиперзвуковое оружие. Его колонка была опубликована на РИА Новости.

Журналист рассказал, что военно-промышленный концерн Raytheon получил контракт стоимостью почти миллиард долларов на разработку и испытание гиперзвуковой крылатой ракеты воздушного базирования HACM (Hypersonic Attack Cruise Missile). Она должна поступить на вооружение Военно-воздушных сил США.

HACM может разгоняться в верхних слоях атмосферы до шести тысяч километров в час. Американцы не уточняют дальность полета ракеты, но утверждают, что в этом показателе она обойдет самые дальнобойные системы ПВО России и Китая.

«Новое оружие позволит нашим командирам значительно более гибко планировать боевые операции. Оснащенные им машины смогут уничтожать наиболее ценные подвижные цели в ближнем тылу противника, в то время как специализированные бомбардировщики будут решать стратегические задачи», — заявил генерал Чарльз Браун, который является начальником штаба ВВС США.

Также отмечается, что для американских сухопутных войск разрабатывается ракетный комплекс большой дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon). Он будет относиться к классу средней дальности. Первую батарею в строевых частях планируется развернуть в следующем году. К 2025 году ожидается вариант для запуска с кораблей и подводных лодок.