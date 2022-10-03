Российские ВС нанесли удар дронами-камикадзе «Герань-2» по военным объектам в Кривом Роге

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Российские войска нанесли серию ударов по военным объектам Украины в глубине страны, целью на этот раз стал Кривой Рог, именно там ночью была объявлена воздушная тревога. Как сообщают местные паблики, российские военные применили дроны-камикадзе "Герань-2", которые в Киеве упорно называют иранскими беспилотниками "Shahed-136".

Как сообщается, в ночь с субботы на воскресенье по Кривому Рогу "прилетело". По военному объекту, расположенному на территории города отработал один беспилотник, по крайней мере так утверждают очевидцы удара, снявшие видео. Что именно выступило в качестве цели неизвестно, возможно это объекты критически важной инфраструктуры или связанные с ВСУ. Администрация города попадание подтверждает, в сообщении говорится, что беспилотник атаковал объект в центре города, но остальная информация скрыта. Ночью над городом был виден пожар, возникший после попадания беспилотника.

Стоит отметить, что в последнее время беспилотники "Герань-2" становятся одним из основных видов высокоточного оружия, применяемых российской армией для ударов по военным объектам в глубине обороны противника. В последние недели с помощью дронов-камикадзе было совершено несколько налетов на Одессу, Очаков, Кривой Рог. В конце сентября даже был зафиксирован массированный налет, в котором участвовала до двадцати беспилотников "Герань-2" и "Ланцет". Под удар одновременно попали Одесса и Очаков.

Как сообщается, "Герани" отработали по 66-му дивизиону артиллерии 406-й бригады ВСУ, уничтожив артиллерийские орудия и склад боеприпасов, а "Ланцеты" ударили по установкам ПВО, штабу и хранилищам топлива. После этого налета Зеленский потребовал срочно усилить противовоздушную оборону Одессы, направив туда дополнительные зенитные комплексы, в частности немецкие ЗСУ Gepard.

Беспилотник "Герань-2" является довольно сложным объектом для ПВО, несмотря на размах крыльев в 2,5 метра и массу 200 кг. Дрон создан с использованием композитных материалов и способен подниматься на высоту до 7,5 км. Единственное, что его выдает - это звук двигателя, довольно громкий.