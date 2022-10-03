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Военное обозрение

Франция отправляет на Украину дополнительные 155-мм САУ CAESAR, предназначавшиеся датской армии

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Источник изображения: topwar.ru

Украина все же получит дополнительные французские самоходные артиллерийские установки Caesar, Париж принял решение передать Киеву часть САУ, предназначенных Дании. Об этом сообщает газета Le Monde.

Французское издание, ссылаясь на высокопоставленные источники пишет, что Франция договорилась с Данией передать Украине часть предназначенных для датской армии 155-мм САУ Caesar. На этом сильно настаивал Макрон, обещавший артиллерийские установки Зеленскому. Переговоры между тремя странами велись на самом высоком уровне и стороны пришли к некоему компромиссу: Киев получит от 6 до 12 гаубиц из 15, предназначавшихся Дании. Всю партию ни датчане, ни французы передать не согласились.

Причем, как утверждают источники, Макрон уперся и категорически отказал Зеленскому в поставке САУ Caesar из наличия французской армии, мотивируя это тем, что Киеву и так отданы 18 гаубиц. Сейчас французская промышленность в срочном порядке пытается восстановить прежнее количество артиллерийских установок.

Стоить отметить, что датская версия САУ Caesar отличается от французской. Предназначенные для Дании САУ размещены на шасси Tatra Т815 с колесной формулой 8х8 и оснащены автоматизированной системой заряжания орудия, за счет чего расчет сокращается до 3 чел. Гаубица имеет бронированную кабину и увеличенный до 36 снарядов возимый боекомплект. Масса комплекса возросла до 32 тонн.

Между тем стало известно, что Германия ускоряет поставку на Украину ЗРК IRIS-T SLM, об этом заявила министр обороны ФРГ Кристен Ламбрехт, посетившая с необъявленным визитом Одессу. С чем связано такое рвение Берлина неизвестно, вероятно Зеленский нажаловался главе немецкого военного ведомства на российские беспилотники, с которыми имеющееся у ВСУ ПВО не справляется.

Министр обороны Кристина Ламбрехт пообещала Украине поставку первого из обещанных зенитного ракетного комплекса IRIS-T SLM

- пишет немецкая пресса.

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Продукция
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