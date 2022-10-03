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Известия.ru

Мобилизованные приступили к огневой практике в Приморье

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Занятия по огневой подготовке для мобилизованных служащих запаса проходят на одном из полигонов Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае.


Под руководством опытных инструкторов, принимавших участие в современных вооруженных конфликтах, служащие выполняют боевые стрельбы из АК-74М, РПГ-7, а также из штатного вооружения танков Т72Б, современных бронетранспортеров БТР-82АМ и боевых машин пехоты БМП-2.

Резервисты выполняют тактико-огневые упражнения, которые характеризуются сочетанием задач для единовременного использования всего комплекса вооружений. Учебные мишени имитируют живую силу условного противника. Занятия идут с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

Кроме того, проходит отработка навыков маскировки позиций, определения дальности до цели, ведения огня по движущимся и появляющимся мишеням.

«Призвался по мобилизации, прохожу подготовку на БТР. Навыки, которые подзабыл, сейчас вспоминаю. Инструкторы у нас хорошие», — поделился один из резервистов.

Также в этот день стало известно, что на базе одного из учебных центров Южного военного округа (ЮВО) началась боевая подготовка для мобилизованных жителей Волгоградской области. Служащие изучают тактику ведения боя, работу со средствами связи и основы первой медицинской помощи. Дополнительно проводятся занятия по военной топографии, инженерной подготовке, РХБ защите.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане начали проходить боевую подготовку в российских регионах. Обучение включает в себя теоретическую часть и стрельбы. Опытные инструкторы рассказывают об устройстве мин и ловушек, особенностях применения беспилотников.

Накануне первые мобилизованные россияне прибыли в зону проведения спецоперации по защите Донбасса и приступили к боевой подготовке. Как уточнили в первом корпусе Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), призванные проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев.


21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, призванная в том числе защитить суверенитет и территориальную целостность страны. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

Специальную операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
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АК-74 "Калашников"
АК-74М
БМП-2
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