Мобилизованные начали проходить курс боевой подготовки в ЮВО

Призванные в рамках частичной мобилизации жители Волгоградской области проходят боевую подготовку на базе одного из учебных центров Южного военного округа (ЮВО). Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Служащие изучают тактику ведения современного боя, работу со средствами связи, а также основы первой медицинской помощи. Также проводятся занятия по военной топографии, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической (РХБ) защите.

На практике личный состав оттачивает мастерство ведения огня из вверенного оружия. Боевые стрельбы проходят из автомата Калашникова, ручного пулемета Калашникова и гранатометов РПГ-7В. Кроме того, мобилизованные совершенствуют навыки метания гранат.

За ходом подготовки наблюдают военнослужащие, имеющие богатый боевой опыт.

1 октября стало известно, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане начали проходить боевую подготовку в российских регионах. Обучение включает в себя теоретическую часть и стрельбы. Опытные инструкторы рассказывают об устройстве мин и ловушек, особенностях применения беспилотников.

Накануне первые мобилизованные россияне прибыли в зону проведения спецоперации по защите Донбасса и приступили к боевой подготовке. Как уточнили в 1-м корпусе Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), призванные проходят курс интенсивной боевой подготовки на полигонах, который учитывает опыт боев последних месяцев.

Также в пятницу командир мотострелкового батальона Александр рассказал, как проходит подготовка мобилизованных к отправке в зону СВО. По его словам, все инструкторы — кадровые офицеры. Именно они в ходе СВО выполняли поставленные задачи и готовы этот опыт передать всем мобилизованным.

21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, призванная в том числе защитить суверенитет и территориальную целостность страны. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

Специальную операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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