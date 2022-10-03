Артиллерист рассказал о работе САО «Нона» в ходе спецоперации

Расчеты самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают выполнять задачи в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса.

120-мм орудия, действуя с закрытых позиций и прямой наводкой, подавляют живую силу, батареи, бронированную технику, огневые средства и пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Основные цели — пехота противника, огневые средства, танки, БМП, реактивные системы. Осуществляется визуальный контроль с беспилотников. В вечернее время прибывают сюда, в базовый район, и по каждой цели происходит разбор со старшими офицерами батарей», — сказал командир артиллерийского дивизиона с позывным «Каскад».

Машины используются с начала спецоперации, за это время они успели поразить немалое количество целей, добавил военный.

Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществляются при помощи беспилотных летательных аппаратов, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее, 26 сентября, в российском Министерстве обороны показали работу расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка». Отмечалось, что артиллерийское подразделение Южного военного округа (ЮВО) ударило по выявленной позиции украинских боевиков и поразило цели.

Как рассказал командир орудия Сергей, расчеты 203-мм самоходной пушки 2C7М «Малка» артиллерийского подразделения ЮВО могут работать по прямой наводке и по дальним целям. В оборонном ведомстве отметили, что расчеты самоходно-артиллерийских установок уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

30 сентября Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.