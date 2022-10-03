Войти
Известия.ru

Артиллерист рассказал о работе САО «Нона» в ходе спецоперации

261
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Расчеты самоходных артиллерийских орудий (САО) 2С9 «Нона» артиллерийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) продолжают выполнять задачи в ходе специальной военной операции по защите населения Донбасса.


120-мм орудия, действуя с закрытых позиций и прямой наводкой, подавляют живую силу, батареи, бронированную технику, огневые средства и пункты управления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Основные цели — пехота противника, огневые средства, танки, БМП, реактивные системы. Осуществляется визуальный контроль с беспилотников. В вечернее время прибывают сюда, в базовый район, и по каждой цели происходит разбор со старшими офицерами батарей», — сказал командир артиллерийского дивизиона с позывным «Каскад».

Машины используются с начала спецоперации, за это время они успели поразить немалое количество целей, добавил военный.

Разведка целей, корректировка огня и объективный контроль поражения целей орудиями осуществляются при помощи беспилотных летательных аппаратов, уточнили в Минобороны РФ.

Ранее, 26 сентября, в российском Министерстве обороны показали работу расчетов самоходной артиллерийской установки (САУ) «Малка». Отмечалось, что артиллерийское подразделение Южного военного округа (ЮВО) ударило по выявленной позиции украинских боевиков и поразило цели.


Как рассказал командир орудия Сергей, расчеты 203-мм самоходной пушки 2C7М «Малка» артиллерийского подразделения ЮВО могут работать по прямой наводке и по дальним целям. В оборонном ведомстве отметили, что расчеты самоходно-артиллерийских установок уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские и минометные батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

30 сентября Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Нона-С
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
17.08.2022
Шойгу заявил о развенчании мифа о супероружии Запада
08.06.2022
МО РФ показало кадры работы артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С»
10.05.2022
Непогода, десантники и речь президента. Чем запомнился парад Победы — 2022
02.02.2016
«Устаревшая» армия России шокирует Запад и Израиль высокотехнологичным оружием (The Independent, Великобритания)
29.01.2013
Армии XXI века: звон мечей и стон булата
19.01.2010
А.Федоров: "Для ОАК 2009 г был очень непростым"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?