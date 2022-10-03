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Боевая подготовка мобилизованных началась в тыловых районах СВО

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Мобилизованные из запаса граждане и добровольцы проходят интенсивную подготовку в тыловых районах специальной операции по защите Донбасса. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.


В составе укомплектованных подразделений служащие закрепляют практические навыки ведения боевых действий в условиях городской или промышленной застройки и пересеченной местности.

Прибывших на учения объединяют в роты (батареи) и взводы для отработки согласованных действий. Участники групп выполняют различные тактические приемы, тренируются вести стрельбу из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов.

По завершении подготовки призывники и добровольцы приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий. Кроме того, они будут действовать в составе подразделений резерва и усиления.

«Если бы раньше объявили мобилизацию, так же пошел бы, как и сейчас — в первых рядах. Бояться нечего: всему учат, экипировку выдают <...> Как пришли, так и уйдем обратно домой», — отметил Илья, один из мобилизованных.

2 октября появилась информация о проходящих на одном из полигонов Восточного военного округа (ВВО) в Приморском крае занятиях по огневой подготовке для мобилизованных.

Резервисты выполняют тактико-огневые упражнения, которые характеризуются сочетанием задач для единовременного использования всего комплекса вооружений. Учебные мишени имитируют живую силу условного противника. Занятия идут с повышенной интенсивностью, в том числе в ночное время.

Тогда же стало известно, что на базе одного из учебных центров Южного военного округа (ЮВО) началась боевая подготовка для мобилизованных жителей Волгоградской области. Служащие изучают тактику ведения боя, работу со средствами связи и основы первой медицинской помощи. Дополнительно проводятся занятия по военной топографии, инженерной подготовке, РХБ защите.

Ранее, 1 октября, сообщалось, что призванные в рамках частичной мобилизации граждане начали проходить боевую подготовку в российских регионах. Обучение включает в себя теоретическую часть и стрельбы. Опытные инструкторы рассказывают об устройстве мин и ловушек, особенностях применения беспилотников.


21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, призванная в том числе защитить суверенитет и территориальную целостность страны. В общей сложности будут призваны 300 тыс. человек.

Специальную операцию по защите Донбасса Россия начала 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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