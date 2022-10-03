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ТАСС

Блинкен заявил о продолжении поддержки Украины в восстановлении контроля над территорией

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Пресс-служба МИД РФ

Госсекретарь США также отметил, что Вашингтон всегда будет уважать международно признанные границы Украины

ВАШИНГТОН, 2 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в субботу в телефонном разговоре заверил украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в том, что Соединенные Штаты всегда будут уважать международно признанные границы Украины, а также продолжат поддерживать ее усилия по восстановлению контроля над своей территорией. Об этом сообщила по итогам беседы пресс-служба Госдепа.

"Госсекретарь повторил послание президента [США Джо] Байдена о том, что США всегда будут уважать международно признанные границы Украины, и мы будем продолжать поддерживать усилия Украины по восстановлению контроля над своей территорией путем укрепления ее позиций в военном и дипломатическом отношении", - сказано в сообщении.

Кроме того, глава американского внешнеполитического ведомства проинформировал своего коллегу об очередном пакете военной помощи, о котором Вашингтон объявил ранее на этой неделе, а также о будущих поставках. Помимо этого, стороны обсудили поставки украинского зерна и обеспечение безопасности ядерных объектов на Украине.

С 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. Подавляющее большинство их жителей высказались за вхождение в состав РФ. В пятницу президент РФ Владимир Путин и главы Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении этих регионов к России.

Российский лидер на церемонии принятия в состав РФ упомянутых регионов заявил, что РФ готова возобновить переговоры с Украиной, но не будет обсуждать выбор жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей - они становятся россиянами навсегда. Москва, подчеркнул Путин, будет защищать свои новые территории "всеми имеющимися силами и средствами", а у Запада нет морального права оспаривать результаты состоявшихся референдумов. 

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США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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