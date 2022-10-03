Российское предприятие-производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат

Российское предприятие — производитель броневиков "Тайфун" в полтора раза наращивает штат

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ведущее российское предприятие-разработчик и производитель бронеавтомобилей для российской армии ПАО "Ремдизель" (Набережные челны) в свете роста потребности ВС РФ в военной технике планирует увеличить свой штат на 40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В сентябре президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, в ходе которой обсудил в том числе поставки военной техники, в первую очередь в части и подразделения, которые участвуют в спецоперации.

"Сложившаяся обстановка требует роста производства военной техники, и мы тут не исключение. Сегодня мы ставим перед собой задачу закрыть все вакансии на "Ремдизеле", и речь идет не о хозяйственных, административных должностях, а именно технических специалистах. Таким образом, мы нарастим свой штат на 40%", - сказали в "Ремдизеле".

В пресс-службе "Ремдизеля" отметили, что уже сегодня на завод, где работают порядка 2400 человек, выстроилась очередь из кандидатов, многие из которых являются высококвалифицированными специалистами, о которых раньше на предприятии "и мечтать не могли" (они работали на различных зарубежных машиностроительных предприятиях, ушедших из России в последнее время).

При этом в компании подчеркнули, что несмотря на рост загрузки по существующим образцам бронеавтомобилей, работа по проектированию новых образцов не прекращается. Одна из последних моделей "Ремдизеля" - разработанный с учетом опыта спецоперации броневик 3-СТС "Ахмат" уже активно поступает на вооружение российской армии.

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел" разного класса и разной колесной формулы. Эти машины получали высокую оценку по итогам эксплуатации войсками в спецоперации. Так, главком сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков заявлял, что созданные на базе "Тайфунов" санитарные машины "Линза" спасли большое количество жизней российских солдат и офицеров.