Войти
РИА Новости

Российское предприятие-производитель броневиков "Тайфун" наращивает штат

243
0
0
Бронеавтомобиль К 53949 "Тайфун"
Бронеавтомобиль К 53949 "Тайфун".
Источник изображения: © Фото : пресс-служба "Ремдизеля"

Российское предприятие — производитель броневиков "Тайфун" в полтора раза наращивает штат

МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Ведущее российское предприятие-разработчик и производитель бронеавтомобилей для российской армии ПАО "Ремдизель" (Набережные челны) в свете роста потребности ВС РФ в военной технике планирует увеличить свой штат на 40%, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В сентябре президент России Владимир Путин провел встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса, в ходе которой обсудил в том числе поставки военной техники, в первую очередь в части и подразделения, которые участвуют в спецоперации.

"Сложившаяся обстановка требует роста производства военной техники, и мы тут не исключение. Сегодня мы ставим перед собой задачу закрыть все вакансии на "Ремдизеле", и речь идет не о хозяйственных, административных должностях, а именно технических специалистах. Таким образом, мы нарастим свой штат на 40%", - сказали в "Ремдизеле".

В пресс-службе "Ремдизеля" отметили, что уже сегодня на завод, где работают порядка 2400 человек, выстроилась очередь из кандидатов, многие из которых являются высококвалифицированными специалистами, о которых раньше на предприятии "и мечтать не могли" (они работали на различных зарубежных машиностроительных предприятиях, ушедших из России в последнее время).

При этом в компании подчеркнули, что несмотря на рост загрузки по существующим образцам бронеавтомобилей, работа по проектированию новых образцов не прекращается. Одна из последних моделей "Ремдизеля" - разработанный с учетом опыта спецоперации броневик 3-СТС "Ахмат" уже активно поступает на вооружение российской армии.

"Ремдизель" выпускает технику для эксплуатации в вооруженных силах, в основном это бронеавтомобили семейств "Тайфун", "Торнадо" и "Выстрел" разного класса и разной колесной формулы. Эти машины получали высокую оценку по итогам эксплуатации войсками в спецоперации. Так, главком сухопутных войск ВС РФ генерал армии Олег Салюков заявлял, что созданные на базе "Тайфунов" санитарные машины "Линза" спасли большое количество жизней российских солдат и офицеров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
01.12.2021
Путин рассказал о новой гиперзвуковой ракете
04.08.2020
Редкий случай ускорения работ: сроки постановки на вооружение БПЛА «Охотник» сдвигаются
06.05.2019
Popular Mechanics (США): Россия спускает на воду "Белгород" - самую длинную в мире подводную лодку
23.03.2018
Минобороны: разработки нового оружия в РФ не ограничиваются тем, что рассказал Путин
18.06.2013
Российская авиация становится на крыло
08.04.2011
Анатолия Перминова во главе Роскосмоса сменит военный
15.06.2009
Волжские крылья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?