Колумбия будет строить фрегаты по проекту Damen

27 сентября 2022 года в Картахене (Колумбия) колумбийское государственное судостроительное предприятие COTECMAR подписало с международной (со штаб-квартирой в Нидерландах) судостроительной группой Damen Shipyards Group контракт на совместное проектирование и дальнейшее строительство для военно-морских сил Колумбии пяти фрегатов по программе Plataforma Estrategia de Superficie (PES) на основе проекта Damen SIGMA 10514. Ранее 22 сентября министерство обороны Колумбии объявило о выборе проекта Damen SIGMA 10514 по итогам международного тендера по программе PES на новые фрегаты для колумбийского флота.

Предварительное проектное изображение варианта фрегата для ВМС Колумбии по программе Plataforma Estrategia de Superficie (PES) на основе проекта Damen SIGMA 10514 (с) COTECMAR и ВМС Колумбии

Пять новых фрегатов по программе PES должны заменить нынешнее ядро колумбийского флота в составе четырех фрегатов типа Almirante Padilla (проекта FS 1500) западногерманской постройки первой половины 1980-х годов (прошедших модернизацию в 2010-е годы по программе Orion) и двух бывших южнокорейских корветов постройки 1980-х годов, полученных в последние годы. Примечательно, что сама церемония подписания контракта между COTECMAR и Damen состоялась в Картахене в присутствии командования колумбийского флота на борту фрегата FM 51 Almirante Padilla.

Ранее по проекту Damen SIGMA 10514 при участии группы были построены два фрегата для ВМС Индонезии и один фрегат - для ВМС Мексики. В обеих случаях постройка осуществлялась на национальных государственных верфях этих стран с постройкой на предприятии Damen во Флиссингене в Нидерландах части корпусных секций. Аналогичную схему планируется применить и при строительстве пяти кораблей для ВМС Колумбии - с лицензионной постройкой на предприятии COTECMAR в колумбийской Картахене, с поставкой части корпусных секций Damen. Стоимость постройки одного корабля по программе PES оценивается в 400 млн долл (видимо, без учета ракетного боезапаса). Ввод в строй всех пяти фрегатов, согласно данным COTECMAR, сейчас весьма оптимистично планируется с 2026 по 2030 годы.

Сообщается, что предлагаемый совместно COTECMAR и Damen вариант фрегата проекта SIGMA 10514 для ВМС Колумбии должен иметь несколько увеличенное полное водоизмещение (2900 тонн по сравнению с 2800 тонн у мексиканского фрегата этого типа), при сохранении основных размерений базового проекта - длина 105,5 м и ширина 14,02 м. Энергетическая установка двухвальная дизель-электрическая, скорость полного хода от 27 до 30 уз, дальность плавания экономическим ходом, возможно, будет увеличена с 5000 до 7000 миль (видимо, на это и пойдет основная часть роста водоизмещения), автономность составит 30 суток.

Вооружение колумбийского фрегата должны составить восемь южнокорейских противокорабельных ракет SSM-700K Haeseong I (Колумбия ранее стала первым иностранным заказчиком этих ракет, перевооружив ими в ходе модернизации фрегаты типа Almirante Padilla), ЗРК средней дальности с 16 вертикальными пусковыми установками (по неофициальным сообщениям, выбран американский ЗРК Raytheon ESSM, аналогично мексиканскому фрегату), 76-мм артиллерийская установка Leonardo Super Rapid с комплексом управляемого вооружения Strales (ими также в ходе модернизации были оснащены фрегаты типа Almirante Padilla), 35-мм зенитный артиллерийский комплекс Rheinmetall Millenium, 324-мм торпедные аппараты, и вертолет в ангаре. Можно предположить, что часть вооружения будет переставлена на новые корабли с заменяемых ими и подлежащих списанию фрегатов типа Almirante Padilla.

Новые фрегаты ВМС Колумбии должны нести усиленные противолодочные гидроакустические средства - как подкильную, так и буксируемую ГАС. Радиоэлектронное вооружение будет представлено в основном системами производства группы Thales, включая РЛС общего обнаружения NS100 и РЛС управления огнем Stir 1.2.

ВМС Колумбии начали программу PES по выбору перспективного фрегата еще в 2015 году, причем первоначально рассматривались весьма амбициозные проекты крупных кораблей водоизмещением от 3000 до 5000 тонн с планами постройки до восьми единиц. В итоге однако тендер проводился на более реалистичных основаниях, и в его финальном этапе принимали участие проекты кораблей водоизмещением до 3000 тонн, представленные, помимо Damen, также французским объединением Naval Group, испанской Navantia, южнокорейской корпорации Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) и турецкой компании STM.

Выбор проекта Damen, возможно, был отчасти определен уже имеющимся успешным опытом сотрудничества COTECMAR с этой группой. В частности, сейчас на COTECMAR в Картахене для ВМC Колумбии по контракту 2019 года по проекту Damen OSRV 8316 строится 83-метровое гидрографическое судно ВО 151 Simón Bolívar, спущенное на воду 23 июля 2022 года.

Церемония подписания на борту фрегата ВМС Колумбии FM 51 Almirante Padilla колумбийским государственным судостроительным предприятием COTECMAR контракта с международной судостроительной группой Damen Shipyards Group на совместное проектирование и дальнейшее строительство для ВМС Колумбии пяти фрегатов по программе Plataforma Estrategia de Superficie (PES) на основе проекта Damen SIGMA 10514. Картахена (Колумбия), 27.09.2022 (с) COTECMAR

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