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Известия.ru

Военный эксперт оценил решение об отводе войск из Красного Лимана

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Река

Военный эксперт Кнутов заявил, что отвод войск из Красного Лимана спас жизни солдат

Решение Минобороны России об отводе союзных войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи позволило сохранить жизни солдат. Об этом в субботу, 1 октября, заявил «Известиям» полковник в отставке, военный эксперт Юрий Кнутов.


«Мы смогли организованно увести войска. Эти войска не уходят в тыл, они принимают оборону на новых рубежах, что тоже крайне важно. Вся эта операция имеет принципиальное значение, потому что она изматывает противника, обескровливает его, истощает его резервы. Мы к этому времени как раз будем пополнять свои резервы», — сказал он.

Кнутов подчеркнул, что в России объявлена частичная мобилизация в целях получения ресурса для удержания обороны и контратак противника. В настоящее время, напомнил эксперт, призванные из запаса граждане проходят военную подготовку.

Их поступление в войска ожидается в конце ноября — начале декабря. Сейчас российским подразделениям необходимо сдерживать удары украинских военных, ожидая численное пополнение.

«После пополнения резервов мы обязательно вернем эти территории и очистим их от ВСУ», — добавил Кнутов.

Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения.

Накануне глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о взятии Красного Лимана в полукольцо вооруженными силами Украины. Он назвал ситуацию тяжелой, поскольку противник привлекает резервные силы со стороны Северска.

Как отметил в субботу политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями», решение российского командования о перегруппировках было правильным. Он подчеркнул, что соответствующие маневры необходимы были для того, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение задач по защите жизней жителей Донбасса.


Также в этот день военный обозреватель Виктор Литовкин назвал выгодным решение об отводе союзных войск из Красного Лимана, поскольку продолжать боевые действия, когда возникает угроза окружения, бессмысленно.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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