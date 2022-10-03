Поразить до глубины: как в разных странах развиваются морские беспилотники

«Известия» оценили уровень развития подводного дроностроения на Западе

Причина взрывов, остановивших оба «Северных потока» на неопределенный срок, не ясна, как и то, какое государство стоит за этим. В свете пока совершенно не ясной ситуации с явным повреждением газопроводов, интересно оценить подводный беспилотный потенциал зарубежных стран. В том, какими техническими средствами могли бы быть выполнены те или иные операции в морях, омывающих Европу, и каков уровень развития подводного дроностроения на Западе, разбирались «Известия».

«Орка»

28 апреля 2022 года в Калифорнии на воду был спущен первый из четырех опытных прототипов самого большого американского подводного беспилотника Orca XLUUV. Этот аппарат многие СМИ назвали своеобразным асимметричным ответом на создание в России ядерного подводного дрона «Посейдон». В действительности XLUUV — это неатомная беспилотная подводная лодка массой около 50 т, которая станет платформой для размещения различной полезной нагрузки с целью отработки применения подобных дронов. В теории — и в зависимости от сменного модульного оснащения — американские «Орки» будут выполнять транспортные и противоминные миссии, заниматься разведкой, поисковыми работами на дне моря, вести радиоэлектронную борьбу, обнаруживать подводные аппараты потенциального противника и отслеживать их деятельность. В перспективе такой аппарат будет вооружен и торпедным оружием — самонаводящимися торпедами Mk46 и Mk48. Дальность действия «Орки» может достигать 6500 миль (это почти 12 тыс. км), и, с учетом того, что в его системе управления будут скомбинированы автономная система управления и работа под управлением командного центра, такая дальность позволяет выполнять задачи в любом районе Мирового океана.

Orca XLUUV Источник изображения: Фото: Boeing

Надо отметить, что нынешняя «касатка-убийца» («Орка») — лишь прототип будущих боевых подводных лодок-дронов. На них планируется испытать технологии и методики использования. Конечно, в случае необходимости такие относительно небольшие аппараты американская судостроительная промышленность сможет строить десятками. Вероятно, с помощью именно таких подводных дронов планируется отработать поиск и уничтожение термоядерных мин замедленного действия типа «Посейдон», которые могут быть развернуты Россией.

Крымский аппарат

21 сентября 2022 года на побережье Крыма возле Севастополя выбросило морской беспилотник неизвестной ранее конструкции. Некоторое время спустя еще один беспилотный надводный аппарат был обнаружен и уничтожен рядом с базой Черноморского флота ВМФ России. Один из аппаратов оказался в руках российских военных и, конечно, будет всесторонне изучен. Ранее была информация о том, что США планировали передачу Украине многоцелевых малозаметных надводных дронов. Украинские операторы проходили обучение в США, и вполне вероятно, что речь здесь может идти именно о подобных аппаратах. Такие дроны могут выполнять различные задачи: разведка, целеуказание, доставка грузов, дроны-камикадзе. В определенных условиях они могут оказаться очень эффективными, обладая достаточно большой дальностью действия и позволяя действовать скрытно, — они имеют малую радиолокационную и инфракрасную заметность, что позволяет заметно подходить к нужным приморским объектам. Длина такого дрона составляет всего около 4 м, высота над уровнем воды — около 1 м. Аппарат может иметь массу около 100 кг, но при этом он может нести порядка 50–60 кг взрывчатки. Такого заряда более чем достаточно, чтобы серьезно повредить даже крупный военный корабль, не говоря уже о небронированных гражданских судах и различных портовых сооружениях.

Британский REMUS

27 августа 2022 года министерство обороны Великобритании сообщило, что планирует поставить Украине подводные беспилотники для разминирования акватории Черного моря. В частности, шесть аппаратов легкого класса, которые могут работать на относительно небольших глубинах до 100 м. Именно на таком уровне могут находиться мины, которые представляют опасность для морского судоходства. Точная модель дронов, которые Британия планирует поставить Украине, официально не названа, но под указанные характеристики подпадает довольно известный дрон типа REMUS-100, который уже использовался для разминирования, например, в Персидском заливе. Цифра в названии как раз обозначает класс глубины погружения в метрах. В течение нескольких недель будут подготовлены специалисты, которые будет управлять работой дронов-тральщиков. Их задача — обнаружение и обследование подводных объектов. Уничтожать обнаруженные мины будет корабль-тральщик с помощью тралов и глубинных бомб. REMUS-100 по конструкции напоминает торпеду длиной всего лишь 1,6 м с диаметром корпуса менее 20 см. Его масса около 40 кг — весьма малогабаритный и простой в применении аппарат.

REMUS-100 Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Шесть аппаратов — это не много, и их будет достаточно только для расчистки и поддержания в безопасном состоянии лишь какой-то ограниченной акватории — типа прохода в открытое море из портов. В фарватерах, по которым двигаются гражданские суда, могут появляться дрейфующие мины, которые сорваны с якорей из минных заграждений около Одессы и, вероятно, из других заминированных районов черноморского побережья Украины.

Кроме REMUS-100 в Англии есть и более крупные аппараты REMUS-300 и REMUS-600. Они могут работать на больших глубинах и могут нести большие комплекты оборудования, но для целей прибрежного траления на Черном море такие аппараты, вероятно, избыточны.

«Змееголов» из США

Еще один большой беспилотник американского производства — Snakehead LDUUV (подводный аппарат большого водоизмещения). Это секретная новинка подводного флота США. Неатомный аппарат впервые представлен публике 16 февраля 2022 года, и о нем пока известно немного. Применяется он с подводных лодок, которые оборудованы специальным контейнером для перемещения подводных аппаратов для транспортировки морского спецназа — «морских котиков». Это позволяет предположить предназначение «Змееголова» — вполне возможно, что аппарат может нести несколько боевых пловцов или достаточно внушительный комплект оборудования массой несколько сотен килограмм.

И хотя работы по формированию облика аппарата заняли более 10 лет, выбор технического решения проекта был сделан к 2021 году и новый дрон был построен буквально в течение года. Вероятно, такие темпы объясняются тем, что пока это единичный опытный образец, на котором будут испытываться как конструктивные решения, так и тактика применения. Можно предположить и противоминное применение такого аппарата, проведение диверсий и разведывательных миссий. Судя по габаритам, «Змееголов» в перспективе сможет нести и торпедное вооружение.

Snakehead LDUUV Источник изображения: Фото: DVIDS

Кроме упомянутых аппаратов, в странах НАТО на вооружении и в эксплуатации находятся еще десятки моделей военных и гражданских малых и средних подводных беспилотников. Надо понимать, что для окружающих Европу морей создать вполне функциональный малый подводный аппарат может любой университет или небольшая высокотехнологичная компания. Многие аппараты имеют коммерческое назначение и работают на обслуживании нефте- и газопроводов. Малогабаритные подводные дроны могут применяться, в общем-то, с небольшого катера или судна для проведения исследовательских или гидрографических работ. Сегодня подводные дроны очень распространенное средство изучения Мирового океана. И конечно, они используются военными.

Дмитрий Корнев