Политолог Кошкин объяснил отвод союзных войск из Красного Лимана

На фоне попыток вытеснить подразделения союзных сил из Красного Лимана российское командование приняло правильное решение о перегруппировках. Произошли маневры, которые позволят сохранить жизни людей. Соответствующее мнение высказал в субботу, 1 октября, «Известиям» политолог Андрей Кошкин.

«Думаю, что на сегодняшний день делается всё необходимое, чтобы сохранить жизни людей, силы и средства, совершить соответствующие маневры для того, чтобы в дальнейшем обеспечить выполнение задач по защите жизней жителей Донбасса», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что это позволит стабилизировать силы по линии боевого соприкосновения.

Ранее в этот день военный обозреватель Виктор Литовкин назвал выгодным решение об отводе союзных войск из Красного Лимана, поскольку продолжать боевые действия, когда возникает угроза окружения, бессмысленно. Он добавил, что необходимо время, чтобы собраться с силами, подготовить наступление и отвоевать оставленную ранее территорию.

В субботу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что союзные войска отведены из Красного Лимана на более выгодные рубежи из-за угрозы окружения. При этом он уточнил, что за сутки ВС РФ уничтожили на краснолиманском направлении более 200 украинских военных.

Днем ранее, 30 сентября, глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о взятии Красного Лимана в полукольцо вооруженными силами Украины. Он назвал ситуацию тяжелой, поскольку противник привлекает резервные силы со стороны Северска.

Ранее, 28 сентября, в первом корпусе Народной милиции ДНР сообщили, что в последние недели в районе Красного Лимана украинское командование стянуло свои войска, там идут ожесточенные бои.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».