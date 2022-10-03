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Известия.ru

Обозреватель Литовкин назвал разумным отвод войск из Красного Лимана

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Решение об отводе союзных войск из Красного Лимана на более выгодные рубежи разумно, так как позволит сохранить жизни военнослужащих. Об этом 1 октября заявил «Известиям» военный обозреватель Виктор Литовкин.

Ранее в этот день Минобороны России сообщило, что войска отошли из Красного Лимана в связи с риском окружения.

Литовкин обратил внимание на то, что продолжать боевые действия, когда возникает угроза окружения, бессмысленно.

«Если нет у тебя резервов, если нет у тебя возможностей уничтожить подразделения, те части, которые окружают, надо вывести людей из-под удара и переместить на безопасное место для того, чтобы сконцентрироваться на решении других задач», — сказал эксперт.

После вывода войск можно собраться с силами, подготовить наступление и отвоевать оставленную ранее территорию, добавил Литовкин.

30 сентября глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о взятии Красного Лимана в полукольцо вооруженными силами Украины (ВСУ). По его словам, ситуация в городе оставалась тяжелой, однако союзные силы выдерживали постоянные атаки противника.

Днем ранее военный эксперт Владислав Шурыгин отметил в беседе с «Известиями», что для вооруженных сил Украины Красный Лиман очень важен. В последние недели в этот район украинское командование стянуло свои войска, там шли ожесточенные бои.

Как рассказал 15 сентября корреспондент «Известий» Дмитрий Зименкин, мирным жителям города из-за постоянных обстрелов ВСУ приходилось прятаться в подвалы.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.


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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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