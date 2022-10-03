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ТАСС

Экипаж миссии Crew-5 с космонавтом Кикиной прибыл на космодром на мысе Канаверал

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Многоразовый пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon Endurance (С210) на ракете Falcon 9 установлен на стартовом столе LC39A в Космическом центре Кеннеди. Фото сделано 28 октября 2021 года перед запуском миссии Crew-3, которая доставила на МКС экипаж 66-й
Многоразовый пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon Endurance (С210) на ракете Falcon 9 установлен на стартовом столе LC39A в Космическом центре Кеннеди. Фото сделано 28 октября 2021 года перед запуском миссии Crew-3, которая доставила на МКС экипаж 66-й экспедиции.
Источник изображения: NASA, Joel Kowsky

Экипаж 5 октября на корабле Crew Dragon компании SpaceX отправится на МКС

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Экипаж миссии Crew-5 с космонавтом из РФ Анной Кикиной прибыл в субботу в Космический центр им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал (штат Флорида), откуда 5 октября на корабле Crew Dragon компании SpaceX отправится на Международную космическую станцию (МКС). Трансляция велась на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Кикина, которая первой из российских космонавтов отправится на МКС в рамках программы перекрестных полетов между NASA и Роскосмосом, 9 сентября отправилась в США для подготовки к запуску, которая проходила в Космическом центре им. Джонсона NASA в Хьюстоне (штат Техас). В субботу экипаж, в который помимо Кикиной входят астронавты NASA Николь Манн и Джош Кассада и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Коити Ваката, был на самолете доставлен на мыс Канаверал.

По прибытии на космодром Кикина, выступая на английском языке, заявила, что благодарна за предоставленный ей шанс отправиться на МКС в составе миссии Crew-5. Космонавт отметила, что это стало возможным, несмотря "на множество трудностей". По словам Кикиной, она крайне тепло относится к остальным членам экипажа и отметила, что им предстоит интересная работа "ради общего успеха". Космонавт заявила, что на данный момент не планируется, что во время пребывания на МКС она будет выполнять работы в открытом космосе, однако не исключила полностью такую вероятность.

NASA планирует, что запуск Crew Dragon будет осуществлен при помощи ракеты-носителя Falcon 9 в полдень 5 октября (19:00 мск). Изначально запуск был намечен на 3 октября, однако специалисты NASA дважды переносили его из-за урагана "Иэн", который обрушился на Флориду в минувшую среду. Представители американского космического ведомства на пресс-конференции подчеркнули, что космодром не пострадал в результате удара стихии.

15 июля Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских и американских космонавтов на МКС. Командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко сообщал, что это соглашение подразумевает три полета российских космонавтов на американском корабле Crew Dragon. 

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