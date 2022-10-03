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Интерфакс-АВН

Эрдоган напоминает Швеции и Финляндии об их обещаниях Турции перед вступлением в НАТО

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Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции после саммита НАТО
Президент Турции Реждеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции после саммита НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Стамбул. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Турция не ратифицирует вступление в НАТО Швеции и Финляндии до тех пор, пока эти страны не выполнят данные Анкаре обещания, заявил в субботу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"До тех пор, пока не будут выполнены данные нашей стране обещания, мы не изменим нашу принципиальную позицию. Мы внимательно отслеживаем то, выполняют ли Швеция и Финляндия свои обещания. А затем, конечно, наш парламент примет финальное решение", - приводят его слова западные СМИ.

Турция, среди прочего, настаивает, чтобы Швеция и Финляндия изменили позицию в отношении курдских военизированных формирований, которых Анкара считает террористическими группировками. Также Анкара настаивает на экстрадиции из Швеции и Финляндии ряда деятелей-курдов.

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Страны
Турция
Финляндия
Швеция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Проекты
NATO
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