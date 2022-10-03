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Военное обозрение

«Я бы разжаловал Лапина до рядового»: Кадыров раскритиковал командующего Краснолиманским направлением

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Источник изображения: topwar.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отличается прямолинейностью при оценке хода проведения спецоперации ВС РФ на Украине. Первые критические замечания относятся ещё ко времени вывода российских войск с Киевского и Черниговского направлений, когда он настаивал на взятии столицы незалежной.

Как признаёт сам Кадыров, он не имеет полноценного представления о планах Генштаба ВС РФ. При этом он получает информацию о положении дел на фронте от командиров подразделений, направленных в зону СВО из Чечни, что даёт ему возможность аргументированно критиковать генералитет, руководящий спецоперацией.

Со слов Кадырова, за оборону Краснолиманского участка отвечал командующий ЦВО генерал-полковник Александр Лапин, который ранее был награждён звездой Героя России за освобождение Лисичанска:

Де-факто его там и рядом не было.

Под Красным Лиманом Лапин поручил оборону мобилизованным солдатам из ЛНР и другим подразделениям [главным образом бойцы БАРСов], однако не позаботился о снабжении этой группировки средствами связи, боеприпасами, не было поставлено должным образом взаимодействие.

О том, что наши бойцы могут стать лёгкой мишенью, мне лично докладывал генерал-майор командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов

- заявляет Кадыров.

Источник изображения: topwar.ru

В связи с этим он обратился к руководителю Генштаба Валерию Герасимову, но тот его уверил, что Лапин обладает полководческим талантом и не допустит отступления. Через неделю Лапин переносит свой штаб за сотни км от фронта – в Старобельск, а сам пребывает в Луганске.

Как можно оперативно управлять подразделениями, находясь в 150 км от них?

- вопрошает Кадыров.

Как он считает, допущенная при снабжении и управлении войсками халатность стала причиной потери территорий вокруг Красного Лимана и самого города.

Будь моя воля, я бы разжаловал Лапина до рядового, лишил бы наград и с автоматом в руках отправил бы на передовую смывать кровью свой позор.

Недоволен Кадыров и «играми» в военную операцию. Как он полагает, необходимо пользоваться любой возможностью для уничтожения вражеских сил. Например, после отхода ВС РФ из Изюма там была сосредоточена крупная группировка войск неприятеля. Кадыров настаивал на нанесении артиллерийского удара по ней, но его не послушали. С его слов, с врагом нужно бороться любым доступным способом, хоть маломощным ядерным оружием.

Вчера парад в Изюме, сегодня флаг в Лимане, а завтра что? Всё было бы хорошо, если бы не так плохо

- подводит итог глава Чечни.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Герасимов Валерий
Рамзан Кадыров
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