Министр обороны Норвегии: Расширение НАТО приведёт к пересмотру оборонной политики

Источник изображения: topwar.ru

Расширение НАТО за счет Швеции и Финляндии приведет к пересмотру оборонной политики Норвегии. В центре внимания остается вопрос, как именно это изменит сам альянс и военное планирование северных государств, входящих в него.

Как сообщает американский журнал Breaking Defense, об этом говорил министр обороны Норвегии Бьёрн Арильд Грам.

Альянс увеличивается, и мы увидим, что теперь нам нужно пересмотреть наше оборонное планирование. Мы можем видеть, где изменится например, инфраструктура, линии связи. И, конечно же, мы обращаем наше внимание на Крайний Север

- сказал Грам.

Он отметил, что в 2024 году проводимые в арктической зоне раз в два года учения Cold Response, в которых участвует около 30 тысяч военнослужащих из 27 стран Европы и Северной Америки, будут переименованы в Nordic Response. Частью их операционной зоны станут Финляндия и Швеция.

На новой геополитической карте Финляндия будет представлена в качестве передовой линии НАТО, а Швеция обеспечит большую глубину обороны. Теоретически это может освободить Норвегию от необходимости вкладывать значительные средства в свои передовые силы, и вместо этого позволит перераспределять финансирование на другие оборонные направления.

И хотя Турция и Венгрия еще не дали согласия на прием Хельсинки и Стокгольма в НАТО, руководство альянса рассматривает данную ситуацию, говоря «когда», а не «если».