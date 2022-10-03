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Военнослужащие по призыву с 1 октября начнут возвращаться домой

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Шойгу: военнослужащие по призыву с 1 октября начнут возвращаться домой

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что сдвижка начала осеннего призыва на 1 ноября не повлияет на сроки увольнения отслуживших военнослужащих.

«Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — заявил глава Минобороны, отвечая на соответствующий вопрос.


В Подмосковье Шойгу вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил ход подготовки и условия размещения мобилизованных граждан.

Шойгу лично проинспектировал места размещения граждан, призванных из запаса, и добровольцев, оборудованные на базе Конгрессно-выставочного центра «Патриот» и учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в подмосковной Кубинке.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также объяснил, что решение о переносе осеннего призыва было принято в связи с перегрузкой военкоматов из-за частичной мобилизации.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Согласно документу, он начнется с 1 ноября. Ожидается, что число призывников составит 120 тыс. человек.

30 сентября представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что осенний призыв никак не связан с проведением спецоперации на Украине. По словам контр-адмирала, все военнослужащие по призыву вне зависимости от наличия специальности будут направлены в подразделения и проходить военную службу на территории РФ.

Российский лидер объявил о начале частичной мобилизации 21 сентября. Он подчеркнул, что призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.


24 февраля Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
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