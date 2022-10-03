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ТАСС

Firefly Aerospace впервые успешно запустила ракету Alpha

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Firefly Alpha
Firefly Alpha.
Источник изображения: Firefly

Она стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Частная американская компания Firefly Aerospace впервые успешно осуществила тестовый запуск своей ракеты-носителя Alpha. Трансляция велась в субботу на сайте компании.

Ракета стартовала с площадки на базе ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 00:01 по местному времени (10:01 мск). Alpha вывела на низкую околоземную орбиту груз весом около 35 кг, в том числе тестовое устройство для развертывания телекоммуникационных микроспутников, несколько аппаратов, которые в учебных целях будут собирать данные о температуре, атмосферном давлении и уровне радиации, а также капсулу с открытками, детскими рисунками и книгой о медвежонке-астронавте по имени Генри. Первая ступень ракеты-носителя упала в Тихий океан.

В сентябре прошлого года Firefly Aerospace впервые предприняла попытку запуска своей ракеты-носителя, которая завершилась неудачей. Alpha взорвалась спустя приблизительно две с половиной минуты после старта. Как пояснили позднее в компании, к этому привела неисправность в работе одного из двигателей первой ступени.

Предполагается, что в будущем Firefly Aerospace будет на коммерческой основе при помощи своих ракет выводить на орбиты высотой 200 км и 500 км грузы весом свыше 1,17 тонны и 745 кг соответственно.

Компания Firefly Space Systems была основана в 2014 году нынешним членом совета директоров Томасом Маркусиком. По итогам банкротства в 2017 году компанию приобрела фирма украинского предпринимателя Максима Полякова, после чего она была переименована в Firefly Aerospace, однако в начале текущего года она была выкуплена американской фирмой AE Industrial Partners. Штаб-квартира компании находится в Остине (штат Техас). 

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