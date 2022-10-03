Эксперт: Британия может устроить провокации на объектах инфраструктуры ЕС

Эксперт Лосев: спецслужбы Британии могут готовить провокации на объектах инфраструктуры ЕС

МОСКВА, 1 октября/ Радио Sputnik. Британские спецслужбы могут устроить провокации на критически важных объектах энергетической инфраструктуры Евросоюза и обвинить в этом Россию, считает член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев.

В пятницу президент РФ Владимир Путин, говоря о диверсии на нитках "Северного потока", заявил, что "англосаксам уже мало санкций, они приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры".

Лосев отметил, что "это значит, что это могли быть британцы".

"За этим последует следующая провокация Британии. Они взорвали "Северный поток", далее ударят по какому-нибудь норвежскому газопроводу, скажут, что это (сделали) русские. Я ожидаю продолжения провокаций в отношении энергетической и иной инфраструктуры Европы", – цитирует Лосева РИА Новости.

В трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" 26 сентября упало давление. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа и не исключили целенаправленной диверсии.

Компания-оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщала, что масштабы ЧП беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.

Кремль назвал случившееся актом международного терроризма.

Ранее радио Sputnik рассказало, как китайский дипломат намекнул на причастность США к ЧП на "Северных потоках".