Китайский экипаж миссии "Шэньчжоу-14" поздравил сограждан с Днем образования КНР

Этот праздник считается одним из главных в республике

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Китайские космонавты пилотируемой миссии "Шэньчжоу-14" поздравили сограждан с 73-й годовщиной образования КНР. Как сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, находящийся на строящейся космической станции экипаж направил жителям Поднебесной наилучшие пожелания.

"В этом месяце мы собираемся приветствовать прибытие лабораторного модуля "Мэнтянь", и потом станем свидетелями завершения строительства китайской космической станции, - сказали члены экипажа. - Спасибо за народную поддержку! Спасибо за эту великую эпоху! Мы обязательно тщательно подготовимся, будем действовать точно и приложим 100% усилий, чтобы успешно выполнить эту миссию и прославить нашу родину в космическом пространстве!"

Китайская космическая станция встретила праздник в новой конфигурации, передает телеканал. Днем ранее на ней завершилась установка лабораторного модуля "Вэньтянь", который пристыковался к базовому модулю "Тяньхэ". Сейчас станция выглядит как буква "Г". После прибытия модуля "Мэнтянь" и его установки станция примет Т-образную форму.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (на короткое время при смене экипажа - до шести) и прослужит более 10 лет. На данный момент станция состоит, в частности, из базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14". Экипаж последнего прибыл на станцию в начале июня и, как ожидается, пробудет там до конца декабря.

День образования КНР отмечается 1 октября, он считается одним из главных праздников республики. В стране по этому случаю объявлена неделя выходных.