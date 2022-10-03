Войти
ТАСС

Китайский экипаж миссии "Шэньчжоу-14" поздравил сограждан с Днем образования КНР

209
0
0
Экипаж "Шэньчжоу-14"
Экипаж "Шэньчжоу-14".
Источник изображения: news.cgtn.com

Этот праздник считается одним из главных в республике

ПЕКИН, 1 октября. /ТАСС/. Китайские космонавты пилотируемой миссии "Шэньчжоу-14" поздравили сограждан с 73-й годовщиной образования КНР. Как сообщило в субботу Центральное телевидение Китая, находящийся на строящейся космической станции экипаж направил жителям Поднебесной наилучшие пожелания.

"В этом месяце мы собираемся приветствовать прибытие лабораторного модуля "Мэнтянь", и потом станем свидетелями завершения строительства китайской космической станции, - сказали члены экипажа. - Спасибо за народную поддержку! Спасибо за эту великую эпоху! Мы обязательно тщательно подготовимся, будем действовать точно и приложим 100% усилий, чтобы успешно выполнить эту миссию и прославить нашу родину в космическом пространстве!"

Китайская космическая станция встретила праздник в новой конфигурации, передает телеканал. Днем ранее на ней завершилась установка лабораторного модуля "Вэньтянь", который пристыковался к базовому модулю "Тяньхэ". Сейчас станция выглядит как буква "Г". После прибытия модуля "Мэнтянь" и его установки станция примет Т-образную форму.

Китайская станция находится на высоте примерно 400 км. Она рассчитана на трех человек (на короткое время при смене экипажа - до шести) и прослужит более 10 лет. На данный момент станция состоит, в частности, из базового модуля "Тяньхэ", грузового корабля "Тяньчжоу-4" и пилотируемого корабля "Шэньчжоу-14". Экипаж последнего прибыл на станцию в начале июня и, как ожидается, пробудет там до конца декабря.

День образования КНР отмечается 1 октября, он считается одним из главных праздников республики. В стране по этому случаю объявлена неделя выходных. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
Тяньчжоу
Шэньчжоу
Похожие новости
10.02.2022
КНР запустит в 2022 году шесть космических аппаратов для создания орбитальной станции
18.06.2021
Китайские космонавты вошли в базовый модуль орбитальной станции КНР
17.06.2021
Запуск китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" запланировали на 17 июня
30.04.2021
Китай готовит конкурента для МКС
30.04.2021
Глава КНР поздравил участников с успешным запуском модуля «Тяньхэ»
29.05.2019
"Нефритовый заяц" уходит в отрыв
27.09.2016
Космическую лабораторию "Тяньгун-2" вывели на высоту 393 км над Землей
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:40
  • 33941
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?