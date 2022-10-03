Без России СБ ООН превратится в придаток НАТО. Запад это устраивает

Судьба ООН висит на волоске

Запад хочет исключить Россию из Совета безопасности ООН, но тогда эта организация превратится в ответвление НАТО, пишет "Нови Стандард". А ее роль возьмут на себя другие многонациональные организации типа БРИКС или ШОС. Однако это углубит линии разлома в мире, считает автор статьи.

Небойша Чович (Nebojša Čović)

На протяжении нескольких десятилетий, прошедших с момента распада Советского Союза, выступления на Генеральной ассамблее ООН, как правило, были формальностью и за редчайшим исключением имели какой-то ощутимый эффект. Причина тому, прежде всего, в узурпации этой самой важной многонациональной организации и ее органов влиятельнейшими западными странами во главе с США. Все эти годы эта организация с помощью давления и шантажа африканских, азиатских, центрально- и южноамериканских стран, а также многих европейских членов ООН превращалась в инструмент, служащий интересам Соединенных Штатов Америки и их сателлитов.

Но в этом году все иначе. То "всемирное единство и осуждение России", о которой говорит коллективный Запад, — это на самом деле единство всего каких-то 12% мирового населения. И именно оно всеми средствами ожесточенно борется за то, чтобы сохранить свое неоколониальное положение и высокий уровень жизни за счет дешевых ресурсов и дешевой рабочей силы, которую видит в почти 90% населения остального мира.

На самом деле эта доктрина стоит за валютами, которые доминировали в мировой экономике до сих пор. Речь о долларе и евро, которые бесконтрольно печатаются, не имея под собой реального обеспечения. Когда в 70-х администрация Никсона полностью отказалась от золотого стандарта, единственным способом сохранить ценность американского доллара было постоянное использование новых дешевых ресурсов. В этом и состоит главный мотив ряда империалистических войн, которые США вели на протяжении последних десятилетий под лживыми предлогами о защите прав человека или борьбе с террористическими организациями. Причем США сами их предварительно создавали в нужных странах. Не удивительно, что в основном это были государства богатые нефтью и другими ресурсами, и первым делом американские оккупационные силы всегда занимали нефтяные месторождения. Разумеется, это делалось в соответствии с другими геополитическими интересами Вашингтона.

Беспрецедентная агрессивность

С 1990 года до наших дней США произвели сто вооруженных интервенций по всему миру, и в 95% случаев вопиюще нарушили международное право, действуя без одобрения Совета безопасности ООН.

Учитывая все это, верхом лицемерия выглядит то, что сегодня Джо Байден и Энтони Блинкен, а также британские, французские и немецкие лидеры взывают к тому же международному праву и обвиняют Россию в неоколониальном подходе и нарушениях международных норм. Они будто забыли, что сами проводили такую политику на протяжении десятилетий и, в том числе, совершили позорную и незаконную агрессию против нашей страны в 1999 году.

Здесь и стоит искать причины того, почему к Сербии сейчас проявляют такую беспрецедентную агрессивность, пытаясь заставить нас добровольно признать, что Запад был прав с самого начала. Нас заставляют под праздничные салюты отказаться от части нашей территории, которую они незаконно оккупировали, и на которой создали преступную псевдогосударственную структуру. Может, мы должны еще спросить, почему нас не бомбардировали еще дольше и еще сильнее?! Но все, что они сотворили с нами в 1999 году, теперь возвращается к ним бумерангом, и для них это серьезная проблема. Подтверждение тому — кампания, которую сейчас ведут СМИ, прислуживающие извечно подлой британской внешней политике.

Уже много дней Би-би-си в качестве одного из главных событий, которые ознаменовали эту неделю в истории, продвигает тему "жестокого нападения сербской армии на беззащитных мирных жителей" в нескольких селах Косово и Метохии, где проживает албанское население. Публикуется фото, на котором изображен крупным планом бородатый парень, сидящий на пригорке и изо всех сил давящий из себя слезу. Шестеренки мерзкой британской пропаганды работают для того, чтобы напомнить миру об "ужасных сербских преступлениях" и, конечно, оправдать незаконную агрессию против нашей страны.

Не так, как раньше

Но давайте вернемся к речи Александра Вучича на Генеральной ассамблее ООН. В этом году Генассамблея ООН отличалась от всех за последние 33 года. Давайте говорить объективно. Из всех упомянутых 88% мирового населения, которое коллективному Западу во главе с США не удалось запугать или подкупить, чтобы они поддержали санкции против России, очень мало тех, кто одобряет трагедию, которую переживают народы на Украине. Но все эти государства по горло сыты насильственной гегемонией, угрозами, санкциями, вооруженными интервенциями США и НАТО в мире. Эти страны больше не хотят международного порядка, основанного не на праве, а на избирательных правилах, которые устанавливают Соединенные Штаты Америки в соответствии со своими национальными интересами и интересами своего военно-промышленного комплекса. Мир устал от Всемирного банка и Международного валютного фонда, которые используются для контроля и дешевой добычи ресурсов 88 процентами населения мира. Поэтому они тихо поддерживают — не украинскую трагедию, а решительность и жертву российского народа, который борется за формирование многополярного мирового порядка. Именно он вернет мир в состояние равновесия, в котором международное право, территориальная целостность и суверенитет государств безусловно чтятся, какой бы маленькой ни была страна, и какими бы мощными ни были те, кто жаждет ее ресурсов.

Поэтому и выступление Александра Вучича историческое. Ведь оно, как долгожданная капля дождя, пала на иссохшую почву мирового порядка, измученного презрительным отношением и доминированием небольшой группы, которую образуют США и бывшие колониальные державы, чье время безвозвратно уходит. Только так же уходит время лицемерия, двойных стандартов, проплаченных государственных переворотов и других незаконных вмешательств во внутренние дела других государств. Несмотря на нарратив, в котором коллективный Запад изо всех сил безуспешно пытается убедить остальной мир, он не благороден, не последователен. А Россия и Китай не те государства, которые угрожают мировому порядку. Все как раз наоборот.

Единственный выход

Последовательность в применении международного права — единственный выход из этой ситуации. Именно этого хотят 88 % населения мира. Но это также означает, что международное право должно быть применено ко всем незаконным и насильственным действиям, которые США и их союзники предпринимали в прошлые годы. Нужно вернуться к самым основам международного права. Нужна "большая перезагрузка". Но не та, о которой говорит глава Всемирного экономического форума, чья цель состоит в консолидации капитала и обнищании 99% мирового населения, которое будет легко контролировать. И тут кроется еще один скрытый мотив. Поношенная "Большая семерка" с ее 12,5% мирового ВВП на всех уже давно не представляет ведущие экономические силы в мире. На страны БРИКС, например, приходится более 40% мирового ВВП.

Но может случиться так, что возвращения к здоровым отношениям, основанным на последовательном соблюдении норм международного права, не произойдет, и что эти 12% мира воспользуются своими пропагандистским методами, чтобы опять нарушить закон и право в уже узурпированных ими руководящих структурах ООН. То есть если они исключат Россию из Совета безопасности ООН, хотя лично я не верю в их успех, то эта некогда главная мировая организация распадется и официально превратится в еще одно ответвление НАТО. Тогда ее роль возьмут на себя какие-то другие многонациональные организации, типа БРИКС или ШОС, или, может, появится какой-нибудь другой новый мировой союз. Однако это лишь углубит линии разлома в мире и подведет нашу цивилизацию на шаг ближе к самоуничтожению.