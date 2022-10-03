NASA откладывает запуск миссии Artemis 1 к Луне до ноября

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - NASA приняло решение отложить запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) к Луне с космическим кораблем Orion в рамках миссии Artemis 1 ("Артемида-1") до ноября, для проведения дополнительных проверок ракеты после урагана "Иэн".

"По мере того, как специалисты завершают восстановительные работы после урагана, NASA решило сфокусироваться на подготовке к запуску миссии в стартовом окне, которое начинается 12 ноября и заканчивается 27 ноября", - говорится в сообщении на сайте американского космического ведомства.

По данным управления, в течение следующих дней руководители NASA оценят объём работы, который необходимо выполнить, пока ракета находится в центре вертикальной сборки, а затем определят точную дату следующей попытки запуска.

"Концентрация усилий на ноябрьском стартовом окне даст сотрудникам Космического центра имени Кеннеди время решить семейные проблемы, возникшие из-за урагана, а также провести дополнительные проверки, необходимые для возвращения (ракеты - ИФ) на стартовую площадку перед запуском", - отметили в управлении.

28 сентября NASA сообщило, что специалисты вернут ракету и корабль в цех вертикальной сборки, чтобы уберечь их от возможных последствий урагана "Иэн", впоследствии обрушившегося на штат Флорида, где расположена стартовая площадка.

По данным космического ведомства, инженеры оценили масштаб воздействия урагана на Космический центр и обнаружили, что природное бедствие не повредило оборудование миссии, и лишь в некоторые сооружения на территории центра попало незначительное количество воды.

Первоначально запуск должен был состояться 29 августа, однако во время обратного отсчёта специалисты обнаружили утечку жидкого водорода при заправке первой ступени SLS, из-за чего старт пришлось отменить. 3 сентября специалисты вновь попытались совершить запуск ракеты, однако он был снова отменён из-за утечки. Затем старт был перенесён на конец сентября.

В рамках тестовой миссии Artemis 1 космический корабль Orion в непилотируемом режиме должен направиться к Луне и пробыть на орбите несколько недель. Затем корабль должен вернуться к Земле и приводниться в Тихом океане у берегов Калифорнии.

Тестовый полет должен продемонстрировать готовность ракеты SLS и корабля Orion к выполнению пилотируемой миссии.

Ракета-носитель SLS, разработанная корпорацией Boeing, на данный момент является самой мощной в мире. В базовой версии она способна выводить на орбиту 95 тонн полезной нагрузки. Перспективные модификации ракеты-носителя должны обеспечить увеличение грузоподъёмности до 130 тонн.

По плану американского космического агентства, в 2024 году планируется осуществить миссию Artemis 2, в рамках которой к Луне отправится экипаж в составе четырех астронавтов. Пилотируемый корабль должен будет совершить облет спутника Земли.

После выполнения длительного космического полета спускаемый корабль Orion с астронавтами приводнится в Тихом океане. В рамках миссии Artemis 3, которая в настоящий момент планируется в 2025 году, американские астронавты должны будут высадиться на поверхность Луны.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение американских астронавтов на лунную поверхность спустя 53 года после последней миссии, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.