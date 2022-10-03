Ракета Alpha вывела на орбиту семь исследовательских спутников

Вашингтон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Американская ракета Alpha в субботу вывела на орбиту семь исследовательских мини-спутников в интересах NASA, а также Испании и Греции, сообщила компания-разработчик носителя Firefly Aerospace.

Запуск легкой ракеты-носителя, способной выводить на орбиту около 1,2 тонн полезной нагрузки, был осуществлен с базы Ванденберг Космических сил США в Калифорнии.

Это уже второй запуск ракеты компании. В сентябре прошлого года ракета взорвалась вскоре после запуска из-за проблем в работе первой ступени.