В Минобороны показали работу расчетов РСЗО «Ураган» по уничтожению объектов ВСУ

Министерство обороны России 1 октября показало видеозапись, на которой запечатлена работа расчетов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» ЗВО в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса.

Расчеты РСЗО «Ураган» предназначены для выполнения огневых задач по ликвидации позиций вооруженных сил Украины (ВСУ). При помощи боевых машин российские артиллерийские подразделения в любое время суток поражают оборонительные сооружения противника, разрушают военную технику и подавляют пункты управления.

Работа «Ураганов» начинается с того, что они покидают место укрытия и направляются на огневые точки. Расчеты выставляют орудия по координатам и запускают фугасные боеприпасы калибра 220 мм. Затем они быстро покидают огневую точку и остаются незамеченным для ВСУ.

Система может поражать цели на переднем крае и в глубине линии обороны противника на расстоянии до 40 км. Такая дальность полета требует учета не только траектории, но и погодных условий.

«Снаряды «Урагана» улетают на несколько десятков километров. Чтобы точно отработать по цели, необходимо грамотно ее обсчитать — учесть метеоданные, давление, скорость ветра и температуру воздуха. Далее это всё обсчитывается. Координируем машину, и она выполняет свою работу», — пояснил командир отделения Михаил.

После того как РСЗО получила все необходимые данные, к работе подключается расчет, который должен оперативно и прицельно навести, отстреляться, а затем своевременно сменить позицию.

«Урагану» нужен простор, место, чтобы можно было перемещаться. Например, одну цель отработал, перекатился на другое место, там быстро отработал. Всё зависит, конечно, в большей степени и от слаженности расчетов. Техника себя зарекомендовала хорошо», — рассказал командир боевой машины Василий.

Боевая машина поражает цель, после чего переходит из боевого в походное положение. Расчеты стремительно покидают огневые точки, не оставляя противнику времени на ответ. Об эффективности работы техники свидетельствуют действия украинских войск. Как отмечают российские военные, артиллерия противника старается работать скрытно, однако чаще всего их действия не остаются без должного ответа.

1 октября в оборонном ведомстве также рассказали о работе расчетов 203-мм самоходной пушки 2C7М «Малка» артиллерийского подразделения Южного военного округа Вооруженных сил России, которые продолжают успешно выполнять задачи в ходе спецоперации по защите населения Донбасса.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский лидер 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

30 сентября Путин подписал договоры о включении в состав Российской Федерации ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

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