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Путин поздравил личный состав Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск РФ с профессиональным праздником, который отмечается 1 октября. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

По словам российского лидера, на протяжении всей своей истории Сухопутные войска играли ключевую роль в обеспечении обороноспособности государства, надежно стояли на страже его суверенитета и независимости, а также защищали право россиян на мирную жизнь и созидательный труд.

«В истории России навечно останутся отвага и мужество солдат и офицеров, проявленные ими на полях масштабных сражений, в которых закалялась мощь и слава русского оружия, укреплялись традиции боевого братства», — говорится в телеграмме президента.

Путин также обратил внимание на то, что нынешний личный состав Сухопутных войск стремится быть достойным своих предшественников и демонстрирует высокие ратные, патриотические качества, верность присяге и долгу.

«Это убедительно проявилось в ходе проведения специальной военной операции. Отдельным формированиям Сухопутных войск заслуженно присвоено почетное наименование «гвардейские». Желаю всем, кого объединяет этот профессиональный праздник, кто встречает его на боевом посту или в семейном кругу, успехов и всего самого доброго», — подчеркнул глава государства.


День Сухопутных войск России был утвержден в России указом президента в 2006 году. Корнями праздник уходит к событиям, которые происходили пять веков назад. По свидетельствам исторических архивов, 1 октября 1550 года царь Иван Грозный повелел собрать в Москве «тысячу служилых людей», которые позднее войдут в летописи под именем опричников. Так было положено начало созданию первого на Руси постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии. Длительное время Сухопутные войска являлись единственной вооруженной силой страны и играли часто решающую роль в достижении победы над врагом.

Сухопутные войска в составе Вооруженных сил РФ предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше. В настоящее время это воины-мотострелки, танкисты и артиллеристы, разведчики и связисты, военнослужащие войск ПВО, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты.

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