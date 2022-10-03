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ИноСМИ

МиГ-31 преподнес сюрприз в конфликте на Украине

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Советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31
Советский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31.
Источник изображения: © РИА Новости Сергей Скрынников

Первый полет первоклассного истребителя МиГ-31 состоялся 16 сентября 1975 года

Советский МиГ-31 совершил первый полет в 1975 году, но до сих пор находится на вооружении российской армии. Отличные характеристики позволили истребителю сыграть не последнюю роль в украинском конфликте, пишет Yahoo News Japan.

16 сентября 1975 года совершил свой первый полет истребитель МиГ-31, созданный конструкторским бюро "МиГ".

Самолет разрабатывали как улучшенную версию МиГ-25, первый полет которого состоялся в марте 1964 года. МиГ-31 до сих пор находится на вооружении как истребитель-перехватчик, унаследовавший основные возможности МиГ-25. На последнем был установлен мировой рекорд скорости полета — около 3800 километров в час (3,2 Маха).

Между тем одна лишь скорость не обеспечивает преимущество в реальном бою. По этой причине было решено изменить его маневренность, ударную мощь и радар, чтобы улучшить его первоначальные характеристики как перехватчика. Максимальная скорость МиГ-31 составляет примерно 3400 километров в час (2,8 Маха), что несколько меньше, чем у предыдущей модели, но этого все равно достаточно.

Еще одно отличие от МиГ-25 — переход от одноместного к двухместному варианту. Это позволяет пилоту сконцентрироваться на маневрировании и реализовывать оперативную тактику в соответствии с общим планом.

В настоящее время истребитель эксплуатируется в России и Казахстане, его задействовали в спецоперации на Украине. В марте 2022 года истребитель МиГ-31К впервые запустил гиперзвуковую ракету "Кинжал" в реальных боевых условиях. "Кинжал" используется для поражения наземных целей — он преодолевает воздушную оборону противника на скорости примерно десять Махов.

НАТО присвоила МиГ-31 кодовое название "фоксхаунд" — это порода собак, которая охотится на лис.

Комментарии читателей

Za

Многие российские вооружения в то время было легче проектировать, производить и обслуживать, поскольку их создавали под конкретные потребности. Это обеспечивало надежность.

Sim

F-15 совершил первый полет раньше. Когда появились F-22 и F-35, это поколение уже устарело, но его характеристики улучшили за счет обновления программного обеспечения и других систем. Но будут ли пятое поколение применять на практике? Оно слишком дорогое.

Iso

Его предшественник, Миг-25, хорошо знаком японцам благодаря нашумевшему инциденту с угоном и посадкой в Хакодате.

Kix

Миг-25 достиг скорости в 3,3-3,4 Маха по радару. Но его крейсерская скорость составляет около 2,8 Маха, будь она выше, это привело бы к тепловым повреждениям самолета и дорогостоящему ремонту.

Ctp

МиГ-31 был оснащен мощным радаром "Заслон" и усовершенствованной системой связи. Это превосходный самолет, способный летать в составе эскадрильи и осуществлять поиск и перехват цели на обширной территории, но у него слишком узкоспециализированные системы, поэтому на экспорт он не пошел.

Vht

Летчик Беленко, который угнал МиГ-25, поделился информацией о том, что ведутся разработки МиГ-31? Кстати, на последний впервые в мире была установлена пассивная фазированная антенная решетка.

Ytk

Ракеты, которые устанавливаются на МиГ-31, это точная копия американских ракет "Феникс".

Uoa

После первого полета прошло целых 47 лет – это удивительно!

!

У некоторых, например, у лейтенанта Беленко есть свои убеждения, в то время как многие блестящие китайские и северокорейские ученые и инженеры игнорируют приглашения Запада и остаются у себя в стране.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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