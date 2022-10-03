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Вестник Мордовии

Российский фугас изуродовал поставленный из США БТР М113 на Украине

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Источник изображения: Фото: ANNA News

Подразделения сухопутных войск киевского нацистского режима продолжают нести тяжелые потери в бронетехнике. Особенно сильно достается поставляемым западными спонсорами устаревшим гусеничным БТР семейства М113.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", практически каждый день поступает информация об уничтоженных и захваченных на разных участках линии боевого соприкосновения средствах доставки пехоты такого типа.

Так, в Сети появилось видео со "сто тринадцатым", которому сильно досталось от заложенного российскими воинами-освободителями мощного фугаса, взрыв которого перевернул на бок вражескую машину. У нее повреждено днище, выбита большая часть опорных катков и разорваны гусеничные ленты.

Серьезно досталось двигавшемуся, по всей видимости, в этой же колонне внедорожнику. Его просто разворотило пополам и отбросило на значительное расстояние в сторону.

Точное число погибших боевиков неизвестно, но родственники одного из них привезли на это место ритуальный венок.

Также в последние несколько дней появились фотографии, по меньшей мере, пяти уничтоженных нидерландских YPR-765A1, которые являются развитием все тех же М113.

Некоторые из них также подорвались на фугасах и минах, другие получили повреждения и сгорели.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
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