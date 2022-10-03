В России 1 октября отмечается День Сухопутных войск

День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября. Соответствующий приказ был подписал президентом в 2006 года.

Корнями праздник уходит к событиями, которые происходили целых пять веков назад. По свидетельствам исторических архивов, 1 октября 1550 года царь Иван Грозный повелел собрать в Москве «тысячу служилых людей», которые позднее войдут в летописи под именем опричников. Так было положено начало создания первого на Руси постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии.

Длительное время Сухопутные войска являлись единственной вооруженной силой страны и играли часто решающую роль в достижении победы над врагом.

Историческое прошлое Сухопутных войск невозможно переоценить. К нему относят ратный подвиг Александра Пересвета и Андрея Осляби в Куликовской битве, стратегические и тактические решения фельдмаршала Шереметева в ходе Северной войны, опережающие время реформы в русской армии генерал-фельдмаршала Потемкина, знаменитый «Брусиловский прорыв», героическую оборону 28 панфиловцев, Ржевскую, Курскую и Сталинградскую битвы.

Сухопутные войска, как вид Вооруженных Сил РФ, предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше. В настоящее время это воины-мотострелки, танкисты и артиллеристы, разведчики и связисты, военнослужащие войск ПВО, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты.

В рамках госпрограммы проведено комплексное переоснащение Сухопутных войск на новые и современные образцы вооружения и военной техники. Так, подразделения войсковой ПВО активно применяют модернизированные ЗРС «С-300В4», ЗРК «Бук-М2 (М3)», «Тор-М2 (М2У)», новые переносные зенитно-ракетные комплексы.

В ракетно-артиллерийских частях несут боевое дежурство комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г(С)», самоходные гаубицы «Мста-С».

Подразделения связи используют современные средства связи тактического звена управления. Они укомплектованы модернизированными образцами бронетанкового вооружения и техники — танками Т-72Б3 (М), Т-80БВМ и Т-90М, бронетранспортерами БТР80 и БТР-82А (М), боевыми машинами пехоты — БМП-1, БМП-2, БМП-3.

Военнослужащие Сухопутных войск также имеют современную боевую экипировку. Все имеющиеся образцы вооружения, военной и специальной техники стоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях в ходе военной операции в Сирии, других современных локальных конфликтах и сейчас успешно применяются в ходе СВО.

За последние годы в составе Сухопутных войск сформированы несколько десятков новых соединений, усовершенствована и нормативная база, обновлены боевые уставы Сухопутных войск. В новых руководящих документах большое внимание уделено индивидуальной подготовке военнослужащих.

30 сентября «Известия» рассказали об истории и традиции Деня Сухопутных войск РФ.

В тот же день главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков указал на эффективность ПЗРК «Игла» и «Верба» в спецоперации. По его словам, ими сбиты около трети пилотируемой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, он указал на то, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе спецоперации лежит на ЗРК средней и малой дальности. В частности, наибольшую результативность показали современные зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М2 (М3)» и «Тор-М2 (М2У)».

28 сентября Минобороны РФ показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации. Новый «Бук-М3» оснащен усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличилось до шести. Расчеты зенитной ракетной бригады, вооруженной новейшими комплексами «Бук-М3», регулярно сбивают снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.