Войти
Известия.ru

В России 1 октября отмечается День Сухопутных войск

304
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября. Соответствующий приказ был подписал президентом в 2006 года.


Корнями праздник уходит к событиями, которые происходили целых пять веков назад. По свидетельствам исторических архивов, 1 октября 1550 года царь Иван Грозный повелел собрать в Москве «тысячу служилых людей», которые позднее войдут в летописи под именем опричников. Так было положено начало создания первого на Руси постоянного войска, имевшего признаки регулярной армии.

Длительное время Сухопутные войска являлись единственной вооруженной силой страны и играли часто решающую роль в достижении победы над врагом.

Историческое прошлое Сухопутных войск невозможно переоценить. К нему относят ратный подвиг Александра Пересвета и Андрея Осляби в Куликовской битве, стратегические и тактические решения фельдмаршала Шереметева в ходе Северной войны, опережающие время реформы в русской армии генерал-фельдмаршала Потемкина, знаменитый «Брусиловский прорыв», героическую оборону 28 панфиловцев, Ржевскую, Курскую и Сталинградскую битвы.

Сухопутные войска, как вид Вооруженных Сил РФ, предназначены для ведения боевых действий преимущественно на суше. В настоящее время это воины-мотострелки, танкисты и артиллеристы, разведчики и связисты, военнослужащие войск ПВО, инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты.

В рамках госпрограммы проведено комплексное переоснащение Сухопутных войск на новые и современные образцы вооружения и военной техники. Так, подразделения войсковой ПВО активно применяют модернизированные ЗРС «С-300В4», ЗРК «Бук-М2 (М3)», «Тор-М2 (М2У)», новые переносные зенитно-ракетные комплексы.

В ракетно-артиллерийских частях несут боевое дежурство комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г(С)», самоходные гаубицы «Мста-С».

Подразделения связи используют современные средства связи тактического звена управления. Они укомплектованы модернизированными образцами бронетанкового вооружения и техники — танками Т-72Б3 (М), Т-80БВМ и Т-90М, бронетранспортерами БТР80 и БТР-82А (М), боевыми машинами пехоты — БМП-1, БМП-2, БМП-3.

Военнослужащие Сухопутных войск также имеют современную боевую экипировку. Все имеющиеся образцы вооружения, военной и специальной техники стоящие на вооружении Сухопутных войск, прошли проверку в боевых условиях в ходе военной операции в Сирии, других современных локальных конфликтах и сейчас успешно применяются в ходе СВО.

За последние годы в составе Сухопутных войск сформированы несколько десятков новых соединений, усовершенствована и нормативная база, обновлены боевые уставы Сухопутных войск. В новых руководящих документах большое внимание уделено индивидуальной подготовке военнослужащих.

30 сентября «Известия» рассказали об истории и традиции Деня Сухопутных войск РФ.

В тот же день главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков указал на эффективность ПЗРК «Игла» и «Верба» в спецоперации. По его словам, ими сбиты около трети пилотируемой авиации Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, он указал на то, что наибольшая нагрузка по прикрытию войск в ходе спецоперации лежит на ЗРК средней и малой дальности. В частности, наибольшую результативность показали современные зенитные ракетные комплексы С-300В4, «Бук-М2 (М3)» и «Тор-М2 (М2У)».

28 сентября Минобороны РФ показало работу нового ЗРК «Бук-М3» в ходе спецоперации. Новый «Бук-М3» оснащен усовершенствованной электроникой и новыми зенитными ракетами, количество которых увеличилось до шести. Расчеты зенитной ракетной бригады, вооруженной новейшими комплексами «Бук-М3», регулярно сбивают снаряды реактивной системы залпового огня HIMARS.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Украина
Продукция
HIMARS
Tор-М2
БМП-1
БМП-2
БМП-3
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
Бук-M3
Бук-М2
Град РСЗО
Игла ЗРК
Искандер
Мста-С
С-300
С-300В
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Бук ЗРК
Тор ЗРК
ЯО
Похожие новости
18.06.2020
"Бал", "Листва" и "Тосочка". Какую технику впервые покажут на Красной площади в Москве
03.02.2020
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
06.02.2019
Нагайка в помощь "Армате"
22.02.2017
"Ратники" идут
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.10 08:34
  • 33939
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 03.10 07:40
  • 11
В МО РФ заявили, что большинство отечественных БЛА не удовлетворяют требованиям ведомства
  • 03.10 04:58
  • 20
Минобороны РФ: "Бук-М3" регулярно сбивают американские ракеты HIMARS в ходе спецоперации
  • 03.10 00:20
  • 2
Украине не стоит ждать новой военной помощи от Запада. Ему не до того
  • 01.10 15:00
  • 12
Российская снайперская винтовка ORSIS-CT20 под патрон .375 CheyTac впервые поразила цель на дальности 5117 метров
  • 01.10 02:59
  • 2
Глава правительства Армении обвинил союзников в отсутствии военно-технической поддержки
  • 30.09 13:45
  • 2
ВСУ готовят наступление в Донбассе на нескольких направлениях
  • 30.09 07:18
  • 7
В США рассказали о последствиях ядерного удара России
  • 30.09 03:56
  • 3
Песков заявил, что США все ближе к тому, чтобы стать стороной конфликта на Украине
  • 29.09 18:28
  • 1
Представители министерств обороны РФ и Белоруссии обсудили планы военного сотрудничества
  • 28.09 17:46
  • 11
Высказаны предположения относительно того, с какой конкретно целью Россия применила на Украине самолёт Ту-214Р
  • 28.09 16:21
  • 6
«Известия» опубликовали кадры удара «Аллигатора» по пересекающей мост украинской колонне
  • 28.09 11:37
  • 5
«Ракеты в космос запускаем, а свою коробку передач произвести не можем»
  • 28.09 09:09
  • 2
Россия перетягивает Глобальный Юг на свою сторону
  • 27.09 14:55
  • 0
Точка кипения или как напечатать Победу?