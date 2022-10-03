Новая попытка запуска ракеты SLS к Луне состоится не ранее 12 ноября

В ближайшие дни руководство NASA оценит объем работ, необходимых для старта

НЬЮ-ЙОРК, 1 октября. /ТАСС/. Очередная попытка запуска сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS, "Спейс лонч систем") с космическим кораблем Orion ("Орион") к Луне откладывается из-за урагана "Иэн" и может быть предпринята не ранее 12 ноября. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

"НАСА решило сосредоточиться на подготовке к запуску миссии, воспользовавшись стартовым окном, которое откроется 12 ноября и закроется 27 ноября. В ближайшие дни руководство оценит объем работ, которые необходимо завершить в здании вертикальной сборки [Vertical Assembly Building, VAB], и назначит точную дату следующей попытки запуска", - отмечается в тексте.

30 сентября специалисты Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида провели первичный осмотр и не обнаружили повреждений, которые мог нанести оборудованию ураган. Отмечается, что решение сконцентрироваться на ноябрьском окне запуска "позволит организовать дополнительные проверочные мероприятия, которые необходимо провести перед тем, как [ракета] вернется на площадку для запуска".

Попытка запустить ракету 27 сентября была отменена из-за погодных условий: на Флориду, откуда должен производиться запуск, надвигался тропический шторм "Иэн". Попытки осуществить запуск Orion 29 августа и 3 сентября откладывались после обнаружения утечки водорода при заправке ракеты.

Весной 2019 года НАСА анонсировало проект программы Artemis ("Артемида"), которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) НАСА рассчитывало осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.