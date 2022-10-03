Байден подписал закон, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине

Из них $4,5 млрд предлагается направить на экономическую поддержку Киева

ВАШИНГТОН, 1 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден подписал в пятницу закон о продолжении финансирования американского правительства до 16 декабря 2022 года, включающий $12,4 млрд дополнительной помощи Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Инициативу ранее одобрил американский Конгресс. "В пятницу, 30 сентября 2022 года, президент подписал "Закон о продолжении выделения ассигнований и дополнительных ассигнованиях на Украину, 2023", который предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным учреждениям до 16 декабря 2022 года для текущих программ и деятельности федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию на Украине", - говорится в документе.

Закон, который включает временное финансирование целого ряда правительственных программ США, должен был получить одобрение обеих палат Конгресса до полуночи пятницы по местному времени. В противном случае ряд федеральных ведомств вынужден был бы приостановить работу.

Документ предусматривает выделение в целом $12,4 млрд на "помощь, связанную с Украиной, в том числе обеспечение подготовки, предоставление военной техники, вооружений, логистической поддержки, а также прямой финансовой поддержки правительству Украины". Планируется выделить $3 млрд на военную помощь, включающую "подготовку, предоставление военной техники и оружия, логистической поддержки, припасов и технического обслуживания, зарплат и жалования, тылового обеспечения, а также поддержки за счет предоставления разведданных украинским вооруженным силам и силам безопасности".

Еще $4,5 млрд предлагается направить на экономическую поддержку Киева, в том числе обеспечение работы правительственных органов Украины с целью "дать возможность правительству обеспечивать макроэкономическую стабильность и предоставлять базовые услуги для граждан".

Одновременно с этим в целом $2,04 млрд должно быть выделено на восполнение США собственных арсеналов вооружений и производство новых боеприпасов взамен тем, что были ранее направлены в качестве помощи Украине или переданы союзникам США, которые оказывали помощь украинской стороне.

Также $2,8 млрд предполагается потратить на обеспечение войск США, развернутых в Европе. $2 млн закладывается на учет и контроль за расходованием средств в рамках выделения помощи. Еще $35 млн выделяется на "подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиационные инциденты на Украине".

В дополнение к выделению новых средств на сумму в $12,4 млрд законопроект также дает президенту США возможность передать Украине из собственных арсеналов США вооружения на сумму в $3,7 млрд, чтобы "оказать дополнительную первостепенную поддержку Вооруженным силам Украины".

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны.

Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву. Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России.

Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.