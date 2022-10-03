День Сухопутных войск России отмечается ежегодно 1 октября на основании указа президента РФ "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации" от 31 мая 2006 года.

История Сухопутных войск России началась 1 октября (11 октября по новому стилю) 1550 года. В этот день царь Иван Грозный издал указ "Об испомещении в Московском и окружающих уездах избранной тысячи служилых людей", в соответствии с которым были созданы стрелецкие полки ("огнестрельная пехота") и постоянная сторожевая служба, а "наряд" артиллерии выделен в самостоятельный род войск. Кроме того, Иваном Грозным была упорядочена система комплектования поместного войска, установлено постоянное пребывание на службе в мирное и военное время, организовано централизованное управление армией и ее снабжение. Тем самым было создано первое постоянное войско Русского государства, имевшее признаки регулярной армии.

Следующим важным этапом в развитии сухопутных войск стал период правления Петра I. В ноябре 1699 года царь издал указ "О приеме в службу солдат из вольных людей". С этих пор стал действовать рекрутский принцип формирования войска, а после окончания Северной войны 1700-1721 годов в России появилась регулярная армия.

Однако министерство военно-сухопутных сил было создано только в годы правления Александра I. 20 сентября (8 сентября по старому стилю) 1802 года царь издал манифест "Об учреждении министерств", на основании которого вместо коллегий были созданы министерства, в том числе министерство военно-сухопутных сил.

Реформирование армии продолжил Александр II, который реорганизовал ее структуру, способы комплектования, организацию и вооружение войск, а также систему подготовки военных кадров. Кроме того, вместо рекрутского набора в армию была введена всеобщая воинская повинность.

Со второй половины XIX века в сухопутных войсках начали происходить качественные изменения. Большое значение приобрела техническая составляющая. Активно развивались инженерные, воздухоплавательные и железнодорожные подразделения сухопутных войск. Кроме того, появились новые специальные войска – химической и биологической защиты. Однако войны и революции начала XX столетия привели к фактическому уничтожению старой российской армии.

После Октябрьской революции 1917 года в России была создана новая Рабоче-крестьянская Красная Армия, основу которой также составляли сухопутные войска, включавшие различные рода войск (стрелковые, кавалерию, артиллерию, броневые силы) и специальные войска (инженерные, связи, автомобильные, химические и др.). Она прошла боевое крещение в условиях Гражданской войны (1917-1922) и военной интервенции.

Дальнейшее развитие сухопутные войска получили в ходе военной реформы 1924-1925 годов.

Сухопутные войска сыграли решающую роль в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, так как основные сражения происходили именно на суше. В ходе войны их численность почти удвоилась, сложилась гибкая и достаточно эффективная структура, отвечавшая условиям ведения вооруженной борьбы против хорошо оснащенной в техническом отношении армии противника. Сухопутные войска развивались в основном в направлении усиления ударной и огневой мощи, что обеспечивалось прежде всего ростом бронетанковых и механизированных войск и артиллерии. Коренным образом в годы войны изменилась техническая оснащенность сухопутных войск. В целом их вооружение обновилось более чем на 80%.

После окончания войны произошло официальное оформление Сухопутных войск как вида Вооруженных Сил СССР. 23 марта 1946 года приказом начальника Генерального штаба Верховного Совета СССР Маршала Советского Союза Александра Василевского, изданным на основании постановления Совета Народных Комиссаров СССР от 25 февраля 1946 года, был сформирован орган управления – Главкомат Сухопутных войск. Первым главнокомандующим Сухопутными войсками стал Маршал Советского Союза Георгий Жуков, который одновременно являлся заместителем народного комиссара Вооруженных Сил СССР по Сухопутным войскам.

В дальнейшем Сухопутные войска развивались на базе новейшей военной техники и достижений военной науки. Они получили на вооружение тактические и оперативно-тактические ракеты, ядерное оружие, танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, новые системы ствольной и реактивной артиллерии, зенитные ракетные комплексы и самоходные зенитные артиллерийские установки, эффективные средства управления. Была осуществлена полная моторизация Сухопутных войск.

Новые масштабные изменения произошли в российской армии после распада Советского Союза (1991). Начался процесс реформирования Сухопутных войск в целях приведения в соответствие с изменившимися военно-политическими условиями и экономическими возможностями государства. Причем на первых порах военная реформа, по сути дела, свелась к простому сокращению Вооруженных Сил СССР и Сухопутных войск, в том числе.

Начиная с 2009 года, в рамках придания Вооруженным Силам РФ нового облика, в Сухопутных войсках произошли значительные структурные преобразования. Основным тактическим соединением Сухопутных войск стали бригады постоянной готовности, сформированные вместо громоздких и трудно управляемых дивизий.

Современные Сухопутные войска – наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид Вооруженных Сил Российской Федерации, предназначенный для отражения агрессии противника на континентальных театрах военных действий, защиты территориальной целостности и национальных интересов РФ.

В своем составе они имеют мотострелковые войска, танковые войска, ракетные войска и артиллерию, войска противовоздушной обороны, разведывательные соединения и воинские части, инженерные войска, войска радиационной, химической и биологической защиты, войска связи.

Организационно Сухопутные войска состоят из общевойсковых армий (оперативных командований), мотострелковых (в том числе горных), танковых, десантно-штурмовых бригад, бригад прикрытия, военных баз, пулеметно-артиллерийской дивизии, учебных центров, соединений и частей ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны, специальных войск и некоторых других организаций и учреждений.

Объединения и соединения Сухопутных войск входят в состав четырех военных округов (объединенных стратегических командований) и составляют основу группировок войск (сил) на стратегических направлениях.

Главнокомандующим Сухопутными войсками является генерал армии Олег Салюков.

В настоящее время происходит планомерное комплексное переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения и военной техники.

В 2021 году в соединения и воинские части Сухопутных войск поступило более 2500 новых основных образцов вооружения, военной и специальной техники. Для танковых и мотострелковых подразделений закупили современные танки Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А.

В 2021 году впервые начата поставка модернизированных образцов бронетехники: танков Т-90М и модернизированных боевых машин БМП-2 с боевым отделением "Бережок".

В соединения и воинские части ракетных войск и артиллерии поступили современные реактивные системы залпового огня среднего калибра "Торнадо-Г", модернизированные самоходные гаубицы "Мста-С", самоходные противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-С".

В войска поставляются зенитные ракетные системы и комплексы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2" и его модификация в арктическом исполнении "Тор-М2ДТ", переносные зенитные ракетные комплексы "Верба", комплексы средств автоматизации "Поляна-Д4М1" и "Барнаул-Т", радиолокационные станции "Ниобий-СВ" и другие образцы вооружения.

В 2022 году продолжается планомерное переоснащение современной техникой и вооружением Сухопутных войск. В мае Уралвагонзавод отправил в войска эшелон новейших танков Т-90М "Прорыв".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников