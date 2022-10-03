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ТАСС

США будут содействовать поставкам Украине танков советского образца

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Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года
Танковое подразделение вооруженных сил Украины, оснащенное полученными от Польши танками Т-72М1 лицензионного польского производства, на марше в Донецкой области, август 2022 года.
Источник изображения: кадр из видео из социальных сетей

Украинские вооруженные силы обучены управлять такими танками, отметил помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат оказывать помощь Украине в получении танков советского образца, которыми обучены управлять украинские вооруженные силы. Об этом сообщил в пятницу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Белом доме.

Его спросили, следует ли предоставлять Украине танки производства США или другой страны при содействии США. "Мы действительно способствовали поставке танков на Украину со стороны некоторых наших восточноевропейских партнеров, которые предоставили танки советского образца того же типа, которыми обучена управлять и которыми располагает украинская армия. И мы будем продолжать это делать", - ответил советник президента. Он подчеркнул, что пока не может объявить о том, какие именно дополнительные вооружения США намерены поставить Украине в ближайшее время.

Тогда Салливана спросили, исключают ли США поставки Украине танков стандарта НАТО, танков Abrams, современных танков, которые просит Киев. "Я ничего не исключаю. Я скажу, что на сегодня у меня нет никаких объявлений по американским танкам. Что касается германских танков, я адресую вас к ФРГ, которая ведет собственные консультации с Украиной [по этой теме]", - ответил помощник американского лидера.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции. Наряду с этим западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву. Несколько западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада. 

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