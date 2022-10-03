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ТАСС

Глава МИД ФРГ прокомментировала заявку Украины на вступление в НАТО

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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
Источник изображения: © AP Photo, Gonzalo Fuentes, Pool Photo via AP

Германия делает все возможное, чтобы другие государства и НАТО в целом не были втянуты в конфликт, отметила Анналена Бербок

БЕРЛИН, 30 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сдержанно прокомментировала заявку Украины на присоединение к Североатлантическому альянсу в ускоренном порядке, отметив лишь, что Берлин стремится не допустить втягивания других стран в конфликт. Свою позицию она изложила в пятницу в эфире телеканала ARD.

"Мы продолжаем поддерживать Украину даже тяжелыми вооружениями, обеспечивая ее право на самооборону, но делаем все возможное, чтобы другие государства и НАТО в целом не были втянуты в эту войну", - сказала Бербок.

Касаясь вопроса о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к России, глава МИД ФРГ утверждала, что "это грубое нарушение Устава ООН", которое "не может быть принято ни одной страной в мире". Даже те страны, которые в начале конфликта говорили, что это европейское дело, теперь, как подчеркнула министр, ясно дали понять, что "они тоже не на стороне России".

В пятницу президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в НАТО в ускоренном порядке. В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг не ответил на прямой вопрос журналистов о том, готов ли альянс рассмотреть эту заявку. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал заявку Украины на вступление в НАТО просьбой Киева "ускорить начало третьей мировой войны". 

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Страны
Германия
Россия
Украина
Персоны
Медведев Дмитрий
Проекты
NATO
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