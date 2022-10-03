Однако оно возможно только на основе Устава ООН

ВАШИНГТОН, 30 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что дипломатическое урегулирование на Украине возможно, но только на основе Устава ООН. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

Его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев "готов к диалогу с Россией, но с другим ее президентом". "К сожалению, я не знаю контекста этого высказывания, так что я не могу ответить на него в том описании, которое вы сейчас представили", - сказал Салливан задававшей вопрос журналистке.

"Что я скажу, так это то, что президент Байден считает, что дипломатическое урегулирование на Украине возможно, но только <...> в соответствии с основными положениями Устава ООН, под которыми все подписались", - продолжил представитель Белого дома.